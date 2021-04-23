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В Красноярском крае появились новые штаммы коронавируса

В Красноярском крае появились новые штаммы коронавируса
Иллюстрация: pixabay.com

На территории Красноярского края зафиксировали новые штаммы коронавирусной инфекции – британский и южноафриканский, однако сколько именно заразившихся — неизвестно.

#НОВОСТИ

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по краю, циркуляция мутировавших штаммов выявлена в ходе мониторинговых исследований, проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

На сегодняшний день такие штаммы коронавирусной инфекции уже циркулируют на территории нашего края. Количество заболевших в настоящее время не определяется. Штаммы мутируют, и вот они были завезены на территорию Красноярского края»,  рассказали DK.RU в надзорном ведомстве.

В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что на территории России по состоянию на 16 апреля уже зафиксировано более 190 случаев заражения британским и свыше 20 - южноафриканским штаммами коронавируса.

Впервые новый штамм коронавируса VOC-202012/01 появился в Великобритании в сентябре 2020 года. в ЮАР штамм 501Y.V2 зафиксировали в начале августа.

Специалистам пока не удалось установить причины, по которым вирус мутирует. 

Как ранее сообщал DK.RU, несколько дней назад стало известно, что в России выявлены сибирский и северо-западный варианты COVID-19.

В Роспотребнадзоре рассказали, что эти мутации вируса являются специфическими и несвойственны ни одному зарубежному штамму. По словам специалистов надзорного ведомства, эти изменения вируса не влияют на его активность и не делают его сильнее.

 

Автор: Юлия Тарабан
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