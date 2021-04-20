Собственная версия коронавируса выявлена в Сибири

Также выявлен еще один сугубо российский штамм COVID-19 — северо-западный. Главный санитарный врач РФ уверяет, что он не страшнее уже известных версий.

Сибирский и северо-западный варианты COVID-19 выявлены в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, выявленные в означенных регионах РФ мутации вируса являются специфическими и не свойственны ни одному зарубежному штамму. Ранее она утверждала, что эти изменения ковида не делают возбудитель сильнее, а значит — не влияют на эпидемиологические аспекты. В чем именно состоит особенность этих штаммов, главный сантарный врач страны не уточняет.

Специфические штаммы коронавируса уже выявлены во многих странах. Самыми опасными среди них считаются британский, южноафриканский и бразильский.

Добавим, что по последним данным оперштаба Красноярского края (на 19 апреля 2021 года) темпы прироста заболеваемости в регионе составляют 0,2%. Всего за последние сутки выявлено 119 новых случаев заражения, выздоровело 100 человек, погибло — 11. За все время пандемии в крае выявлен 69 071 заболевший, вылечено 63 735 человек, умерло — 3 382.