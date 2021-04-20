Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.04
76,24
91,47
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Собственная версия коронавируса выявлена в Сибири

Собственная версия коронавируса выявлена в Сибири
Иллюстрация: pixabay.com

Также выявлен еще один сугубо российский штамм COVID-19 — северо-западный. Главный санитарный врач РФ уверяет, что он не страшнее уже известных версий.

#НОВОСТИ
Сибирский и северо-западный варианты COVID-19 выявлены в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
 
По ее словам, выявленные в означенных регионах РФ мутации вируса являются специфическими и не свойственны ни одному зарубежному штамму. Ранее она утверждала, что эти изменения ковида не делают возбудитель сильнее, а значит — не влияют на эпидемиологические аспекты. В чем именно состоит особенность этих штаммов, главный сантарный врач страны не уточняет.
 
Специфические штаммы коронавируса уже выявлены во многих странах. Самыми опасными среди них считаются британский, южноафриканский и бразильский.
 
Добавим, что по последним данным оперштаба Красноярского края (на 19 апреля 2021 года) темпы прироста заболеваемости в регионе составляют 0,2%. Всего за последние сутки выявлено 119 новых случаев заражения, выздоровело 100 человек, погибло — 11. За все время пандемии в крае выявлен 69 071 заболевший, вылечено 63 735 человек, умерло — 3 382.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделеКрасноярск ожидают снег и заморозки на рабочей неделе
  • Итоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублейИтоги КЭФ-2021: подписаны соглашения на 53,5 миллиарда рублей
  • «Драйвово всем, от мэра до первоклассника»: как стартовали «108+родителей»«Драйвово всем, от мэра до первоклассника»: как стартовали «108+родителей»
  • Стало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсоветеСтало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсовете
  • Товары в Красноярском крае стали дорожать быстрееТовары в Красноярском крае стали дорожать быстрее
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.