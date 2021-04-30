Фонд защиты дольщиков обанкротил красноярскую компанию «Стройресурс»

За группой компаний, в которую входит «Стройресурс», числится девять проблемных домов. Один из застройщиков группы был признан банкротом примерно месяц назад.

Компанию «Стройресурс» признали банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Красноярского края, сообщили в региональном Стройнадзоре.

В отношении общества открыто конкурсное производство сроком на один год. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО „Стройресурс“ возложено на арбитражного управляющего Пинчука В.А.», — говорят в ведомстве.

По информации в Единой информационной системе жилищного строительства, компания строила дом в Красноярске по улице Баумана, 6 и нарушила сроки передачи квартир дольщикам. В итоге это строение попало в реестр проблемных объектов.

С иском к «Стройресурсу», по ходатайству губернатора Красноярского края Александра Усса, выступил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Произошло это осенью 2020 года. Помимо выше названного застройщика в обращении главы региона фигурировали компании «Спецстрой», «Сибинвест», «Ситистрой» — как и «Стройресурс», они входят в группу компаний « ПроектСтрой ». Причем «Спецстрой» был признан банкротом в конце марта 2021 года.

ВАЖНО: на строительном рынке Красноярска существует минимум две компании с названием «Спецстрой». У недавно обанкроченной ИНН 2464260490. Ее учредителем и директором является Борис Корольков. Вторая же чувствует себя уверенно и является одним из крупнейших застройщиков города.