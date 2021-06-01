Фонд содействия инновациям поддержал семь красноярских проектов
Эти компании оказались в числе победителей грантовых конкурсов, организатором которых выступил фонд. В общей сложности теперь они получат почти 70 млн рублей.
Семь инновационно-технологических компаний Красноярского края получат 68 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Эти деньги предприятия получат по итогу двух конкурсов, которые проводил фонд: «Старт» и «Коммерицализация».
Так, в первом из них победили четыре проекта:
- онлайн-платформа для экспорта сельхозпродукции;
- пилотное производство энергосберегающих строительных блоков для Сибири и Крайнего Севера;
- оборудование для обработки металла;
- приспособление для перекрытия и герметизации буровых скважин.
Реализующие их предприниматели получат по 2 млн рублей на развитие своего дела.
Во втором конкурсе выиграли три красноярских компании:
- «Красдорзнак» (производство дорожных металлоконструкций);
- научно-внедренческий инженерный центр «Радиус» (беспроводная система подземного аварийного оповещения);
- «ИТС-Сибирь» (комплекс для плазменной резки).
Они получат по 20 млн рублей на расширение производства.
Это далеко не все конкурсы от Фонда содействия инновациям, в которых могут поучаствовать предприниматели Красноярского края. Сейчас продолжается прием заявок по направлениям «Развитие-НТИ», «Развитие-СОПР», «Бизнес-Старт» и «Старт-2». Подробнее об участии в них можно узнать в Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе по телефону (391) 219-04-11. Контактное лицо: начальник Проектного офиса КРИТБИ Анна Пешич.