Фонд содействия инновациям поддержал семь красноярских проектов

Эти компании оказались в числе победителей грантовых конкурсов, организатором которых выступил фонд. В общей сложности теперь они получат почти 70 млн рублей.

Семь инновационно-технологических компаний Красноярского края получат 68 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Эти деньги предприятия получат по итогу двух конкурсов, которые проводил фонд: «Старт» и «Коммерицализация».

Так, в первом из них победили четыре проекта:

онлайн-платформа для экспорта сельхозпродукции;

пилотное производство энергосберегающих строительных блоков для Сибири и Крайнего Севера;

оборудование для обработки металла;

приспособление для перекрытия и герметизации буровых скважин.

Реализующие их предприниматели получат по 2 млн рублей на развитие своего дела.

Во втором конкурсе выиграли три красноярских компании:

«Красдорзнак» (производство дорожных металлоконструкций);

научно-внедренческий инженерный центр «Радиус» (беспроводная система подземного аварийного оповещения);

«ИТС-Сибирь» (комплекс для плазменной резки).

Они получат по 20 млн рублей на расширение производства.