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Фонд содействия инновациям поддержал семь красноярских проектов

Фонд содействия инновациям поддержал семь красноярских проектов
Иллюстрация: pixabay.com

Эти компании оказались в числе победителей грантовых конкурсов, организатором которых выступил фонд. В общей сложности теперь они получат почти 70 млн рублей.

#НОВОСТИ
Семь инновационно-технологических компаний Красноярского края получат 68 млн рублей от Фонда содействия инновациям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
 
Эти деньги предприятия получат по итогу двух конкурсов, которые проводил фонд: «Старт» и «Коммерицализация».
 
Так, в первом из них победили четыре проекта:
  • онлайн-платформа для экспорта сельхозпродукции;
  • пилотное производство энергосберегающих строительных блоков для Сибири и Крайнего Севера;
  • оборудование для обработки металла;
  • приспособление для перекрытия и герметизации буровых скважин.

Реализующие их предприниматели получат по 2 млн рублей на развитие своего дела.

Во втором конкурсе выиграли три красноярских компании:
  • «Красдорзнак» (производство дорожных металлоконструкций);
  • научно-внедренческий инженерный центр «Радиус» (беспроводная система подземного аварийного оповещения);
  • «ИТС-Сибирь» (комплекс для плазменной резки).
Они получат по 20 млн рублей на расширение производства.
 
Это далеко не все конкурсы от Фонда содействия инновациям, в которых могут поучаствовать предприниматели Красноярского края. Сейчас продолжается прием заявок по направлениям «Развитие-НТИ», «Развитие-СОПР», «Бизнес-Старт» и «Старт-2». Подробнее об участии в них можно узнать в Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе по телефону (391) 219-04-11. Контактное лицо: начальник Проектного офиса КРИТБИ Анна Пешич.
Автор: Петр Савельев
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