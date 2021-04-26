Красноярским инноваторам оплатят выход на рынок

В крае стартовало сразу несколько конкурсов, к которых предприниматели от инноваций могут получить до 15 млн рублей поддержки для вывода их продукции на рынок.

Четыре конкурса от Фонда содействия инновациям стартовало в Красноярском крае. Об этом рассказали в Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе.

В первом конкурсе — «Старт-1» — могут принять участие малые предприятия, работающие в сфере цифровых, интеллектуальных, производственных, био- и химических технологий, медицины и ресурсосберегающей энергетики. Главное условие — компания должна быть на стадии стартапа. Победители получат в качестве поддержки до 3 млн рублей. Подать заявку можно до 31 мая 2021 года.

Сумма поддержки во втором конкурсе — «Старт-2» — составляет 7 млн рублей. Претендовать на эти деньги смогут компании, чья продукция уже продается на российском рынке. Правда, нужно быть готовым к 50-процентному софинансрованию. Зато заявиться можно до конца года.

До 15 июня 2021 года предприниматели могут подать заявку на участие в программе «Бизнес-старт» и получить до 10 млн рублей на запуск серийного производства своей продукции, если она была разработана в рамках программы «Старт».

Самый большой объем финансирования — до 15 млн рублей — смогут получить участники конкурса «Развитие-СОПР», который предназначен для разработчиков оборудования и инвентаря для медико-биологического обеспечения, экотехнологий, разработок для создания «умной» и комфортной городской среды. В этом случае также потребуется софинансирование, но в размере 30% от суммы гранта. Прием заявок закончится 28 июня 2021 года.

Уточнить информацию по участию в конкурсах и правилах подачи заявок можно по телефону (391) 219-04-11. Контактное лицо: Анна Пешич, начальник Проектного офиса КРИТБИ.