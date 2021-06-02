Паводок в Красноярске: Красноярская ГЭС увеличивает сброс воды

Енисейское бассейновое водное управление с сегодняшнего дня устанавливает новые режимы работы Красноярского гидроузла, увеличив объемы сброса воды. Это может серьезно осложнить паводковую обстановку.

С 14.00 2 июня объемы водопропуска на ГЭС будут увеличены до 6000 кубометров в секунду, в следующие два дня сброс поэтапно увеличится до 7000 кубометров в секунду.

Специалисты говорят о рекордных запасах воды в снегах Саян, которые близки к историческому максимуму и в 2-2,5 раза превышают норму. Вся эта вода еще не дошла до Енисея – таяние снега ждут в июне. По предварительным оценкам, приток в Красноярское и Саяно-Шушенское водохранилище в ближайший месяц будет на 35-50% выше нормы.

МЧС просит жителей ограничить пребывание, а также работы в прибрежных зонах, обеспечить сохранность имущества и ценных вещей, по возможности отключить электричество.

Обо всех случаях подтопления придомовых территорий жителям нужно сообщать по единому номеру 112. Информацию о складывающейся обстановке дежурные службы размещают в мобильном приложении «112 Красноярский край».

Напомним, мэр Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграм-аккаунте отметил, что ситуация находится под контролем городских властей.