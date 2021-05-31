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Мэр Красноярска: «Последствия паводка будем оценивать после спада воды»

Мэр Красноярска: «Последствия паводка будем оценивать после спада воды»
Иллюстрация: www.instagram.com/eremin__krsk/

Глава города Сергей Еремин в своем инстаграм-аккаунте поделился фотографиями затопленных набережных и прокомментировал паводок в Красноярске. Мэр отметил, что МСЧ держит ситуацию под контролем.

#НОВОСТИ

Напомним, Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС наращивают объемы сброса воды. Как заявили Росводоресурсах, половодье прогнозируется на уровне повторяемости один раз в сто лет. Специалисты отмечают, что уровень воды в Енисее в нынешнем году может подняться выше, чем в период паводка 2006 года.

Как заявил мэр города Сергей Еремин, сейчас главная задача – обеспечить бесперебойное жизнеобеспечение Красноярска. Оценивать последствия наводнения будут после того, как вода спадет.

Например, под ударом стихии могут оказаться наши водозаборные сооружения, которые находятся на островах. Их сотрудники на крайний случай уже подготовили откачивающие насосы и мешки с песком для защиты сооружений. Специалисты рассчитывают, что такие меры использовать не придётся. Ведь в знаменитом наводнении 2006 года сбросы ГЭС достигали 11000 кубометров воды в секунду. На сегодня сброс составляет 5300 кубометров», - написал мэр в своем аккаунте.

Отметим, что на первую декаду июня на Саяно-Шушенской ГЭС будет установлен расход 4 тыс. кубометров в секунду при ожидаемом притоке в 6,6 тыс. (156% от средней нормы), на Красноярской ГЭС расход будет увеличен до 5,35 тыс. кубометров в секунду при притоке 6,9 тыс. (165% от средней нормы).

Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, по состоянию на 12.00 30 мая среднесуточный сброс Красноярской ГЭС составляет 5 310 кубометра в секунду, уровень воды в Енисее составляет 352 см при критическом в 390 см.

 

Автор: Наталья Кобец
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