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Раз в 100 лет: Енисейский каскад ГЭС резко наращивает объемы сброса воды

Красноярская ГЭС
Красноярская ГЭС. Иллюстрация: wikipedia

Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС наращивают сброс воды в связи с уникальным по объемам половодьем, — сообщает пресс-служба Енисейского бассейнового водного управления.

#НОВОСТИ

Черный лебедь

Половодье 2021 года прогнозируется на уровне повторяемости один раз в 100 лет», - заявляют в Росводоресурсах.

На первую декаду июня на Саяно-Шушенской ГЭС будет установлен расход 4 тыс. кубометров в секунду при ожидаемом притоке в 6,6 тыс. (156% от средней нормы), на Красноярской ГЭС расход будет увеличен до 5,35 тыс. кубометров в секунду при притоке 6,9 тыс. (165% от средней нормы).

Специалисты отмечают, что уровень воды в Енисее может подняться выше максимальной отметки лета 2006 года, когда затопило всю набережную полностью.

Подводный мир

Тем временем Енисей уже затопил набережную Центрального района в Красноярске — вода затопила лодочные причалы в районе Театра Оперы и Балета. Помимо этого, вода стоит на нижнем участке возле вантового моста и Музейного центра. Сотрудники Красгорпарка перекрыли подтопленный участок набережной в районе БКЗ.

Все под контролем

МЧС сообщает, что уровень воды в Енисее за прошедшие сутки поднялся на 10 см и продолжает расти, но «ситуация под контролем».

Землетрясение 

Есть еще несколько факторов, предвещающих большое половодье. Недавно на территории Саяно-Шушенского заповедника случилось землетрясение в 5,1 балла по шкале Рихтера, которое возможно спровоцировало сход лавин и ледников, за счет которых пополняется летний приток воды в Енисее.

Сезон дождей

Второй фактор, прогнозы синоптиков, согласно которому центр Восточной Сибири накроет антициклон, сдерживающий дождевую облачность. Это означает, что в течение июня ожидаются затяжные осадки на юге Красноярского края, а также в Забайкалье и Иркутской области.

 

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Автор: Петр Савельев
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