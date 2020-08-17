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На Саяно-Шушенской ГЭС почтили память погибших в катастрофе 75 сотрудников

На Саяно-Шушенской ГЭС почтили память погибших в катастрофе 75 сотрудников
Иллюстрация: РусГидро

На СШГЭС и в поселке Черемушки (Хакасия) прошли памятные мероприятия по случаю 11-й годовщины аварии, которая унесла жизни 75 сотрудников энергетической отрасли.

#НОВОСТИ

Памятное возложение цветов состоялось на гидроэлектростанции, кладбище и в сквере Памяти поселка Черемушки, который был построен и открыт РусГидро на набережной Енисея в прошлом году в год десятилетия аварии по просьбе членов семей погибших и пострадавших в аварии энергетиков. В центре сквера — мемориальная композиция — сфера с нанесенными именами погибших.

Поминальные мероприятия прошли также на Уйском кладбище в часовне Семи отроков Эфесских с участием губернатора Хакасии Валентина Коновалова.

 

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