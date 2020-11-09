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350 млн рублей истратит En+ на ремонт ГА № 4 Красноярской ГЭС

350 млн рублей истратит En+ на ремонт ГА № 4 Красноярской ГЭС
Иллюстрация: tayga.info

En+ Group в октябре начала капитальный ремонт гидроагрегата № 4 Краснояркой ГЭС с элементами реконструкции. Затраты составят 350 млн рублей.

#НОВОСТИ

Каждый из 12 гидроагрегатов Красноярской ГЭС раз в шесть лет выводится из рабочего режима для проведения комплекса плановых работ», — говорится в сообщении компании.

На гидроагрегате № 4 капитальный ремонт проходит с элементами реконструкции главных электрических машин переменного тока и займет семь месяцев. В рамках программы модернизации сибирских гидроэлектростанций «Новая энергия» на нем будет заменена обмотка статора генератора.

Пуск в промышленную эксплуатацию гидроагрегата № 4 после капитального ремонта запланирован на 30 апреля 2021 года.

 

 

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