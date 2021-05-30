Большая вода: паводок отрезал от сообщения 14 деревень и сел Красноярского края

Разлив Енисея и его притоков отрезал от сообщения 14 населенных пунктов в регионе. Также затоплен нацпарк в Шушенском.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю. Спасатели заверили, что в населенных пунктах есть запас продуктов и медикаментов.

Драматичная паводковая ситуация наблюдается в трех районах на юге Красноярского края — Ермаковском, Каратузском и Курагинском. Совокупно отрезаны 14 населенных пункта.

Продукты и медикаменты доставляются спасателями и волонтерами на лодках. Сильно подтоплены 17 домов — их жители расселены. Также подтопило 134 приусадебных и 202 дачных участка.

Добавим, в этом году вновь затоплен нацпарк «Сосновый бор» в Шушенском. Однако поток воды этой весной гораздо мощнее и последствия будут более серьезными.