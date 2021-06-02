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Паводок в Красноярске «смыл» музей со «Святителя Николая»

Паводок в Красноярске «смыл» музей со «Святителя Николая»
Иллюстрация: facebook.com/ship.Sv.Nikolai

Экспозицию закрыли, чтобы уберечь от подтопления. Сейчас их эвакуируют на время пока действует режим чрезвычайной ситуации, введенный сегодня утром в Красноярске.

#НОВОСТИ
Красноярский музей, расположенный на пароходе «Святитель Николай» временно закрыт. Об этом сообщили в его соцсетях.
Сегодня в городе ввели режим угрозы ЧС, поэтому пароход-музей временно не работает», — сказано в посте.
Причиной стал паводок, в результате которого часть левобережной набережной (где стоит пароход) оказалась затопленной. До самого «Святителя Николая» вода пока не добралась, но опасность этого есть.
Судно уже давно стоит на суше и сейчас не приспособлено для контакта с водой. Чтобы обеспечить безопасность ценных музейных экспонатов, мы вынуждены закрыть свои двери на неопределенный срок», — говорят в музее.
Сейчас, по информации НГС24, экспонаты перевозят в главный корпус Красноярского краеведческого музея, филиалом которого является экспозиция на «Святителе Николае», а также в хранилище, расположенное на улице Калинина.
 
Напомним, что сегодня с 14:00 Красноярская ГЭС увеличит сброс воды до 6 000 кубометров в секунду, а впоследствии — до 7 000. Это вызвано большими запасами воды в снегах, которые начали таять в Саянах.
Автор: Евгений Волошинский
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