Красноярский аэропорт продолжат развивать как грузовой хаб

Соответствующее соглашение между правительством Красноярского края, руководство воздушной гавани и авиакомпанией «Волга-Днепр» подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках реализации соглашения в аэропорту Красноярск появится центр международной обработки грузов. В частности, здесь будут оборудованы места международного почтового обмена, грузовая таможня и почтовый таможенный пост. Также будут внедрены новые логистические и транспортные модели (какие именно, не уточняется). Все эти меры позволят эффективнее оформлять грузы.

По мнению председателя Совета директоров компании «Волга-Днепр» Алексея Исайкина, потенциал красноярского аэропорта до конца еще не раскрыт.

Мы увеличили объемы перевозок в течение 2020 года в пять раз, и аэропортовые службы с этим успешно справились. Очень важно, что мы не уткнулись в потолок и на текущий момент видим, что есть перспектива дальнейшего развития», — говорит он.

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что новый центр грузовых перевозок, который появится в аэропорту Красноярск, сделает его одним из сильнейших в России.

Ожидаемый экономический эффект от реализации соглашения составит 267 млн рублей. В каком горизонте он будет достигнут, стороны не говорят. Как и о том, когда заработает этот новый грузовой центр.