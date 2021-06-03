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Красноярский аэропорт продолжат развивать как грузовой хаб

Красноярский аэропорт продолжат развивать как грузовой хаб
Автор фото: Сергей Кривоносов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Соответствующее соглашение между правительством Красноярского края, руководство воздушной гавани и авиакомпанией «Волга-Днепр» подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

#НОВОСТИ
В рамках реализации соглашения в аэропорту Красноярск появится центр международной обработки грузов. В частности, здесь будут оборудованы места международного почтового обмена, грузовая таможня и почтовый таможенный пост. Также будут внедрены новые логистические и транспортные модели (какие именно, не уточняется). Все эти меры позволят эффективнее оформлять грузы.
 
По мнению председателя Совета директоров компании «Волга-Днепр» Алексея Исайкина, потенциал красноярского аэропорта до конца еще не раскрыт.
Мы увеличили объемы перевозок в течение 2020 года в пять раз, и аэропортовые службы с этим успешно справились. Очень важно, что мы не уткнулись в потолок и на текущий момент видим, что есть перспектива дальнейшего развития», — говорит он.
Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что новый центр грузовых перевозок, который появится в аэропорту Красноярск, сделает его одним из сильнейших в России.
 
Ожидаемый экономический эффект от реализации соглашения составит 267 млн рублей. В каком горизонте он будет достигнут, стороны не говорят. Как и о том, когда заработает этот новый грузовой центр.
 
Напомним, что осенью прошлого года стало известно, что компания «Волга-Днепр» готовится создать в красноярском аэропорту центр компетенций, для обучения авиаторов со всей страны.
Автор: Евгений Волошинский
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