В аэропорту Красноярска появится центр компетенций ГК «Волга-Днепр»

О перспективах создания центра генеральный директор аэропорта Красноярск Андрей Метцлер рассказал в интервью «Интерфаксу».

Это одно из направлений сотрудничества с группой компаний «Волга-Днепр» - стратегическим партнером аэропорта в сфере грузоперевозок. В создании центра компетенций будут задействованы не только специалисты перевозчика, но и краевые вузы, а также министерство образования региона. Это будет не просто учебный центр, готовящий пилотов и других специалистов, а научная база.

Центр создается для развития персонала, привлекаемого к реализации таких важнейших перспективных проектов, как стерильный аэропорт, грузовой хаб, региональная грузовая авиакомпания, центр лесопожарной безопасности, создание особой экономической зоны в Емельяновском районе Красноярского края и других», - отметил Андрей Метцлер.

По его мнению, аэропорт уже сейчас обладает достаточной инфраструктурой для организации такой работы: есть собственный деловой центр с трансформируемыми технологически-оснащенными аудиториями, учебные классы в производственных службах, гостиница, ангарный комплекс.

Официальная презентация программы центра запланирована на сентябрь. Образовательные услуги готовы оказывать сторонним авиакомпаниям и аэропортам. Как сообщил Андрей Метцлер, аэропорт Красноярск уже уведомил ключевого партнера по развитию пассажирского авиахаба – группу компаний «Аэрофлот» о появлении новой возможности и уже получил отклик о заинтересованности в сотрудничестве и в этой сфере.