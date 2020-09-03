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В аэропорту Красноярска появится центр компетенций ГК «Волга-Днепр»

В аэропорту Красноярска появится центр компетенций ГК «Волга-Днепр»
Автор фото: Кирилл Скурихин. Иллюстрация: https://vk.com/kirillkja

На базе центра будут готовить специалистов по региональным грузоперевозкам. Обучать готовы не только красноярцев, но и сотрудников разных авиакомпаний и аэропортов страны.

#НОВОСТИ

О перспективах создания центра генеральный директор аэропорта Красноярск Андрей Метцлер рассказал в интервью «Интерфаксу».

Это одно из направлений сотрудничества с группой компаний «Волга-Днепр» - стратегическим партнером аэропорта в сфере грузоперевозок. В создании центра компетенций будут задействованы не только специалисты перевозчика, но и краевые вузы, а также министерство образования региона. Это будет не просто учебный центр, готовящий пилотов и других специалистов, а научная база.

Центр создается для развития персонала, привлекаемого к реализации таких важнейших перспективных проектов, как стерильный аэропорт, грузовой хаб, региональная грузовая авиакомпания, центр лесопожарной безопасности, создание особой экономической зоны в Емельяновском районе Красноярского края и других», - отметил Андрей Метцлер.

По его мнению, аэропорт уже сейчас обладает достаточной инфраструктурой для организации такой работы: есть собственный деловой центр с трансформируемыми технологически-оснащенными аудиториями, учебные классы в производственных службах, гостиница, ангарный комплекс.

Официальная презентация программы центра запланирована на сентябрь. Образовательные услуги готовы оказывать сторонним авиакомпаниям и аэропортам. Как сообщил Андрей Метцлер, аэропорт Красноярск уже уведомил ключевого партнера по развитию пассажирского авиахаба – группу компаний «Аэрофлот» о появлении новой возможности и уже получил отклик о заинтересованности в сотрудничестве и в этой сфере.

Напомним, на базе красноярского аэропорта планируется создать и грузовой авиахаб. Первое соглашение о его строительстве  было подписано в рамках Красноярского экономического форума еще в 2013 году. Тогда в нем собирались участвовать компания «Аэропорты Регионов» и «Интерпорт». Сегодняшний проект презентовали также в рамках КЭФа, но пять лет спустя — 2018-м.
 
Добавим, что за первый квартал 2020 год, грузооборот красноярского аэропорта вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

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