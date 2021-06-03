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Проекты Енисейской Сибири могут получить поддержку из федерального бюджета

Проекты Енисейской Сибири могут получить поддержку из федерального бюджета
Иллюстрация: Деловой квартал

10 млрд рублей в 2022 году может выделить федеральное правительство на поддержку инвестпроектов Ангаро-Енисейского региона, включающего в себя Красноярский край, Иркутскую область, Хакасию и Туву.

#НОВОСТИ

Об этом на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко.

Проект развития Ангаро-Енисейского макрорегиона поддерживается правительством РФ в качестве приоритетного. Наша задача - в течение ближайших двух недель определить, какие проекты в 2022 году начнут получать федеральную поддержку, стартовый объем которой может достичь 10 млрд рублей», - цитирует Онищенко ТАСС.

Проекты Ангаро-Енисейского макрорегиона – это не только КИП «Енисейская Сибирь», но они составляют основу инвестиционного развития. Напомним, Иркутская область уже заявила о желании войти в КИП.

По словам Владислава Онищенко, сейчас идет обсуждение двух вопросов. Во-первых, в какой форме будет выражена поддержка – возможно, в виде льготных кредитов, возможно, в виде финансирования в рамках государственных программ. Во-вторых, возможно, что финансовое участие федерального бюджета в сибирских инвестпроектах будет продолжено и в 2023-2025 году. По крайней мере, до этого периода разработана Стратегия пространственного развития РФ, где выделен Ангаро-Енисейский регион.

 

Автор: Петр Савельев
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