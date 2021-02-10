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Иркутская область присоединится к «Енисейской Сибири»

Иркутская область присоединится к «Енисейской Сибири»
Иллюстрация: dela.ru

Речь идет о нескольких проектах, реализуемых на территории соседнего с Красноярским краем региона, в отраслях, которые заявлены в инвестиционной программе.

#НОВОСТИ
К комплексному инвестпроекту «Енисейская Сибирь» подключится и Иркутская область. Соответствующий документ, расширяющий перечень проектов программы, в течение месяца собираются внести в правительство РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Корпорации развития Енисейской Сибири» Сергея Ладыженко.
 
По его словам, все согласования с властями федерации и соседнего региона уже получены и теперь дело за Минэкономразвития РФ, которое и должно внести документ в кабмин.
 
Когда документ примут, КИП «Енисейская Сибирь» пополнится несколькими проектами, реализуемыми на территории Иркутской области в лесной, нефтегазовой и металлургической сферах, а ее инвестиционный портфель увеличится с 1,9 трлн рублей до 3,5 трлн.
 
Напомним, что КИП «Енисейская Сибирь» инициирован в 2017 году. Его цель: объединить промышленный потенциал Красноярского края, Хакасии и Тувы в единый комплекс за счет реализации соответствующих инвестпроектов.
Автор: Евгений Волошинский
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