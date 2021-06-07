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«РУСАЛ» планирует разделиться надвое к лету 2022-го года

«РУСАЛ» планирует разделиться надвое к лету 2022-го года
Иллюстрация: www.finam.ru

Компания намерена поделить активы, исходя из того, насколько высокий углеродный след оставляют производства. Этот вопрос будет обсуждаться на собрании акционеров компании 24 июня.

#НОВОСТИ

Судя по заявлению главы компании Евгения Никитина, менеджмент алюминиевого гиганта не сомневается, что предложение Совета директоров будет одобрено акционерами.

Напомним, «РУСАЛ» планирует разделить все активы на две части. В одной будут собраны предприятия с низким углеродным следом, в частности, Красноярский и Богучанский алюминиевые заводы. В другой – заводы, пока не соответствующие современным экологическим требованиям, в их числе может оказаться Ачинский глиноземный комбинат.

Новая «низкоуглеродная» компания получит имя Al+, второй же части будет предложено заняться экологической модернизацией и осваивать развивающиеся рынки. Продавать какие-либо активы «РУСАЛ» не намерен.

Планируем завершить разделение в первом полугодии 2022года, потому что очень много консультаций на сегодняшний день происходит, со всеми надо договориться, снять все вопросы, которые существуют у банков, акционеров… Что касается листинга — Al+ остается на Гонконгской бирже, а по второй компании будем смотреть после разделения, когда будет удобно выйти на биржу», — цитирует Евгения Никитина «Коммерсантъ».

Предполагается, что после разделения Al+ может даже нарастить долю на рынке алюминия.

Как отмечает издание, ключевой миноритарный акционер «РУСАЛА» SUAL Partners Limited не поддержал предложенный вариант разделения компании и намерен изучать другие возможности.

 

Автор: Наталья Кобец
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