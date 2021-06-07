«РУСАЛ» планирует разделиться надвое к лету 2022-го года

Компания намерена поделить активы, исходя из того, насколько высокий углеродный след оставляют производства. Этот вопрос будет обсуждаться на собрании акционеров компании 24 июня.

Судя по заявлению главы компании Евгения Никитина, менеджмент алюминиевого гиганта не сомневается, что предложение Совета директоров будет одобрено акционерами.

Напомним, «РУСАЛ» планирует разделить все активы на две части. В одной будут собраны предприятия с низким углеродным следом, в частности, Красноярский и Богучанский алюминиевые заводы. В другой – заводы, пока не соответствующие современным экологическим требованиям, в их числе может оказаться Ачинский глиноземный комбинат.

Новая «низкоуглеродная» компания получит имя Al+, второй же части будет предложено заняться экологической модернизацией и осваивать развивающиеся рынки. Продавать какие-либо активы «РУСАЛ» не намерен.

Планируем завершить разделение в первом полугодии 2022года, потому что очень много консультаций на сегодняшний день происходит, со всеми надо договориться, снять все вопросы, которые существуют у банков, акционеров… Что касается листинга — Al+ остается на Гонконгской бирже, а по второй компании будем смотреть после разделения, когда будет удобно выйти на биржу», — цитирует Евгения Никитина «Коммерсантъ».

Предполагается, что после разделения Al+ может даже нарастить долю на рынке алюминия.

Как отмечает издание, ключевой миноритарный акционер «РУСАЛА» SUAL Partners Limited не поддержал предложенный вариант разделения компании и намерен изучать другие возможности.