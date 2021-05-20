«Русал» может сменить название и перегруппироваться

В повестку собрания акционеров компании, которое назначено на 24 июня, внесен вопрос о смене названия на AL+, а также выделении заводов с высоким углеродным следом в отдельный бизнес.

Как говорится в сообщении компании, решение уже одобрено советом директоров «Русала». Красноярский и Богучанский алюминиевые заводы останутся в структуре AL+. Ачинский глиноземный может быть выведен в новую компанию.

Новое имя AL+ является воплощением ключевых ценностей и приоритета экологического прогресса в стратегии компании. Новый бренд отражает мировое лидерство компании как крупнейшего производителя продукции с добавленной стоимостью и алюминия с низким углеродным следом, надежного партнера, приоритетом которого является развитие, инновации, международный охват и современные технологии», - говорится в сообщении «Русала».

Новая компания займется экологической модернизацией предприятий, о которой было объявлено в апреле в ходе Красноярского экономического форума и «сможет сосредоточиться на перспективных развивающихся рынках».