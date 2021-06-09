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Красноярскэнергосбыт оставил должников за электроэнергию без отпуска

Красноярскэнергосбыт оставил должников за электроэнергию без отпуска
Иллюстрация: pixabay.com

Более 7000 жителей Красноярского края с начала года лишены права выезда за границу из-за долгов за услуги ЖКХ. Это люди, накопившие долг более 10 тысяч рублей, на который обращено судебное взыскание.

#НОВОСТИ

Как сообщает пресс-служба Красноярскэнергосбыта, практически единственная мера воздействия на должников – это невозможность для них улететь летом в отпуск за границу. Так, например, 100-тысячный долг житель Железногорска погасил буквально за сутки до вылета. Мужчина лично привез в офис компании подтверждающие документы, чтобы с его банковских карт был максимально быстро снят арест.

Еще одна действенная мера – это запрет на регистрационные действия с автомобилем. Невозможность выехать за границу в совокупности с невозможностью распоряжаться своим движимым имуществом (Toyota Corolla и BMW X6) заставила жительницу Железнодорожного района Красноярска заплатить долг за электроэнергию в размере 60 тысяч рублей.

В период летних отпусков хотелось бы предупредить наших потребителей об обязанности погасить долги за электроэнергию, чтобы не лишиться долгожданного отдыха. Ведь непосредственно в аэропорту перед вылетом решить проблему уже не получится, поскольку на зачисление средств и снятие ограничения на выезд требуется время», - подчеркнул исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

За четыре месяца 2021 года судебные приставы Красноярского края взыскали более 240 миллионов рублей задолженности за электрическую энергию в пользу ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Напомним, недавно о практике взыскания долгов рассказала и Сибирская генерирующая компания. Одной из самых эффективных мер специалисты СГК назвали временное изъятие автомобиля: после этого деньги у должника находятся быстро.

 

Автор: Петр Савельев
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