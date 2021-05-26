СГК раскрыла самый эффективный способ борьбы с должниками

Практика теплогенерирующей компании показывает, что быстрее всего люди гасят долги за тепло и горячую воду, если лишаются (хотя бы на время) личного автомобиля.

В компании уточняют: принудительное изъятие имущества и возможность его последующей продажи в счет погашения долга – крайняя мера, когда испытаны уже все способы воздействия.

С начала 2021 года судебные приставы арестовали у красноярцев, задолжавших за тепло и горячую воду, 20 автомобилей, 28,6 тысячи банковских счетов и наложили 2 298 запретов на выезд за границу. По состоянию на 15 мая в исполнительном производстве находится 26 826 дел, сообщает пресс-служба СГК. Наиболее эффективной мерой оказалось временное изъятие автомобиля. За апрель-майна штрафстоянке оказались 11 «железных коней» должников, семь из них уже возвращены владельцам: оказалось, что для погашения задолженности достаточно одного-двух дней.

Например, 17 мая приставы арестовали автомобиль Shevrolet Cruze, а уже 18-го его владелец нашел деньги, чтобы заплатить 17 тысяч рублей за тепло. Чтобы ликвидировать долг в размере 80 тысяч рублей, владельцу Nissan Cube потребовалось пять дней. Две недели собирал средства владелец «Лады» (277 тысяч рублей), и справился с этой задачей.

Как напомнила пресс-служба компании, в случае временного изъятия имущества недостаточно будет просто погасить долг. Придется еще оплатить судебные издержки, исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности за неисполнение решения суда, а также возместить расходы на эвакуатор — 4 170 рублей.