Главврач краевой больницы Егор Корчагин попросил медиков поставить прививки

С таким обращением он выступил в своем аккаунте на Фейсбуке. Корчагин отметил, что в отличие от прошлого года есть эффективный метод защиты от коронавируса – вакцинация.

Егор Корчагин напомнил, что страны, которые сделали упор на массовой вакцинации, сейчас регистрируют единичные случаи заболевания. Он обратил внимание на то, что страхи о противопоказаниях к вакцинации преувеличены, в основном противопоказания связаны с индивидуальной непереносимостью компонентов вакцины. Более того, люди с большим «букетом» хронических заболеваний должны привиться в первую очередь, поскольку именно они находятся в группе риска не только по вероятности заболевания, но и по тяжести его течения. Конечно, в больницы попадают и те, кто заразился коронавирусом уже после прививки, но количество таких людей «ничтожно мало» и «несопоставимо с количеством обращений не привитых и не переболевших ранее».

Егор Корчагин призвал коллег-врачей вакцинироваться как можно скорее, поскольку больница априори является местом, где риск заразиться значительно выше. Невозможно предсказать эпидемический статус пациента, поступившего в приемный покой с экстренной ситуацией.

Небрежное отношение врача к мерам безопасности недопустимо, считает Корчагин, такие сотрудники представляют опасность и для коллег, и для пациентов.

В связи с этим очень прошу вас подумать о том, что, сделав прививку от COVID-19, вы обезопасите не только себя от тяжелых форм заболевания и перспективы попасть в реанимацию, но и проявите гражданскую ответственность перед нашими пациентами. Предлагаю всем не привившимся и раздумывающим о целесообразности вакцинации, сделать ее как можно быстрее. Я уже привился в ноябре 2020 года, защитив не только себя, но и вас. Последуйте моему примеру! Возможно, это спасет жизнь, и не только вашу...» - написал Егор Корчагин.

Напомним, губернатор края Александр Усс предупредил, что антиковидные меры в регионе могут быть ужесточены по примеру прошлого года, если заболеваемость и дальше будет расти. Решение может быть принято уже на следующей неделе: в понедельник, 28 июня, краевой оперативный штаб оценит обстановку.

Глава региона поставил задачу прививать порядка 13 тысяч человек в сутки, по его мнению, такие темпы не позволят «растянуть» пандемию на длительный срок.

По сообщению краевого оперштаба, на сегодняшний день 18 183 человека находятся под наблюдением врачей (+1794 новых за последние сутки).