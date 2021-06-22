Губернатор Усс предупредил о возможном ужесточении антиковидных мер

Об этом он заявил в своем инстаграм-аккаунте. Глава региона предупредил, что меры могут быть ужесточены по примеру прошлого года, если заболеваемость и дальше будет расти.

Губернатор напомнил, что в больницах разворачиваются дополнительные койки, и призвал жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности: соблюдать масочный режим и как можно скорее вакцинироваться.

Напомним, в прошлом году в связи с эпидемией коронавируса были закрыты многие предприятия и организации, начиная с общепита и индустрии развлечений.

В конце прошлой недели губернатор Красноярского края подписал новый антиковидный указ, усиливший контроль за соблюдением масочного режима, также запретивший работу отдельных развлекательных объектов и некоторого общепита.