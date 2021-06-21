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COVID-19: более 3 000 коек снова выведено из резерва в больницах Красноярского края

COVID-19: более 3 000 коек снова выведено из резерва в больницах Красноярского края
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Медики говорят, что нынешний уровень заболеваемости сопоставим с тем, что был в начале октября прошлого года. Значительный ее рост зафиксирован среди молодежи.

#НОВОСТИ
В инфекционных госпиталях Красноярского края сейчас развернуто 3 189 коек с учетом сохранения ежедневного резерва в 20%, сообщает региональный Минздрав.
 
По последним данными антиковидного оперштаба, на 20 июня в крае было зафиксировано 143 новых случая заражения COVID-19. Примерно столько же подобных диагнозов ставилось в начале октября 2020-го — за неделю до начала второй волны ковида, когда число ежедневно фиксируемых случаев заражения перевалило за две сотни.
 
Таким образом сейчас в крае на лечении находится 2 561 человек, из которых 2 200 в больницах.
Учреждения готовы оперативно разворачивать койки при продолжении роста. В крае имеется необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты», — говорят в Минздраве.
Напомним, что в конце прошлой недели губернатор Красноярского края подписал новый антиковидный указ, усиливший контроль за соблюдением масочного режима, также запретивший работу отдельных развлекательных объектов и некоторого общепита.
Автор: Евгений Волошинский
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