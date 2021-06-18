В Красноярском крае из-за ковида снова закрыли фуд-корты и запретили детские развлечения

Губернатор региона очередной антиковидный указ. В дополнение к прочему, властям на местах теперь официально велено ужесточить масочный режим и агитировать за вакцинацию.

С завтрашнего дня в Красноярском крае вводятся новые ограничения в связи с осложнением ситуации с распространением коронавируса. Соответствующий указ губернатора региона опубликован на сайте местного правительства .

Первым пунктом документ запрещает деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат в ТРЦ. Второй пункт касается работы фуд-кортов, которые расположены в таких комплексах (кроме тех, что торгуют навынос или с доставкой).

Помимо этого, органам власти велено ужесточить контроль за соблюдением установленных правил поведения, а также активно агитировать граждан пройти вакцинацию. Самим же жителям края отдельным пунктом рекомендовано пройти ее.

Срок действия этих ограничений, не указан.

Напомним, что на этой неделе краевые власти уже объявляли об усилении контроля за соблюдением масочного режима и перевода части коечного фонда больниц под ковидные нужды, из-за роста заболеваемости COVID-19.