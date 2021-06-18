Третья волна коронавируса остановила проект мэрии «В центре Мира»

Пока речь идет об одном месяце, но гарантий возвращения к идее пешеходной зоны на центральном проспекте Красноярска нет. Также под угрозой празднование Дня города.

Красноярский проспект Мира перестанут перекрывать для автомобилей. Об этом у себя в Instagram сообщил мэр города Сергей Ерёмин.

Напомним, что три квартала одной из центральных улиц города стали на выходных превращаться в пешеходно-прогулочную зону в начале июня 2021 года в рамках проекта «В центре Мира», запущенного муниципальными властями. Однако, не проработав и месяца, он был приостановлен.

В последнее время достаточно резко меняется ситуация с распространением коронавируса... Поэтому я принял решение приостановить проект „В центре Мира“», — написал в посте глава города.

К идее проекта вернутся через 30 дней. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Помимо этого Сергей Ерёмин сообщил, что ряд мероприятий, запланированных мэрией в рамках празднования дня города (24-27 июня) будет перенесен на более поздние даты, а некоторые и вовсе отменят.

Сегодня же получил рекомендации от Роспотребнадзора отказаться от массовых мероприятий... В ближайшие дни примем решение по каждому проекту», — пишет градоначальник.