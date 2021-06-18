Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.06
72,50
86,70
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Третья волна коронавируса остановила проект мэрии «В центре Мира»

Третья волна коронавируса остановила проект мэрии «В центре Мира»
Иллюстрация: instagram.com/v_centre_mira

Пока речь идет об одном месяце, но гарантий возвращения к идее пешеходной зоны на центральном проспекте Красноярска нет. Также под угрозой празднование Дня города.

#НОВОСТИ
Красноярский проспект Мира перестанут перекрывать для автомобилей. Об этом у себя в Instagram сообщил мэр города Сергей Ерёмин.
 
Напомним, что три квартала одной из центральных улиц города стали на выходных превращаться в пешеходно-прогулочную зону в начале июня 2021 года в рамках проекта «В центре Мира», запущенного муниципальными властями. Однако, не проработав и месяца, он был приостановлен.
В последнее время достаточно резко меняется ситуация с распространением коронавируса... Поэтому я принял решение приостановить проект „В центре Мира“», — написал в посте глава города.
К идее проекта вернутся через 30 дней. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
 
Помимо этого Сергей Ерёмин сообщил, что ряд мероприятий, запланированных мэрией в рамках празднования дня города (24-27 июня) будет перенесен на более поздние даты, а некоторые и вовсе отменят.
Сегодня же получил рекомендации от Роспотребнадзора отказаться от массовых мероприятий... В ближайшие дни примем решение по каждому проекту», — пишет градоначальник.
Напомним, что на этой неделе указом губернатора в Красноярском крае усилен контроль за соблюдением масочного режима, особенно в местах массового скопления людей. Также в больницах начали снова переводить часть коечного фонда под нужды ковидных госпиталей.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы не стали послушными»: члены Общественной палаты высказались против поправок«Мы не стали послушными»: члены Общественной палаты высказались против поправок
  • Арабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в ДубайАрабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в Дубай
  • ОСАГО лишилось диагностической картыОСАГО лишилось диагностической карты
  • Площадь ТРЦ «Планета» предполагают увеличитьПлощадь ТРЦ «Планета» предполагают увеличить
  • Запрет электросамокатов на острове Татышев и проспекте Мира не касается частных владельцевЗапрет электросамокатов на острове Татышев и проспекте Мира не касается частных владельцев
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.