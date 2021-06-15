В крае открывают дополнительные койки для коронавирусных больных

Сегодня на заседании краевого оперативного штаба было принято решение увеличить количество мест для заболевших коронавирусной инфекцией в медучреждениях края.

Новые места появятся в краевом онкодиспансере, больницам №№ 7, 4, в краевой офтальмологической клинике, госпитале ветеранов войн и роддоме №1. Как отметил зампред правительства Алексей Подкорытов, в последние две недели количество обращений в поликлиники и больницы с признаками коронавирусной инфекции увеличилось. Растет и количество больных в тяжелом состоянии.

Вводить дополнительные ограничения по примеру Москвы и Санкт-Петербурга пока не планируют, но если ситуация ухудшится еще, меры будут приняты. Уже с этой недели будет усилен контроль за соблюдением масочного режима, возобновятся проверки магазинов, торговых центров и общественного транспорта.

Губернатор края Александр Усс призвал жителей заботиться о себе, своих близких и окружающих людей и максимально строго соблюдать меры профилактики.

Напомним, в Москве введен частичный локдаун — до 20 июня продлены выходные и ограничена работа общепита. Чтобы стимулировать вакцинацию, власти столицы проводят розыгрыши среди привившихся с дорогими призами — автомобили и квартиры. С этой же инициативой выступил губернатор Московской области. Так же ужесточения режима введены в Санкт-Петербурге.

Эксперты подчеркивают, что рост заболеваемости носит асинхронный характер: в одних территориях бурный рост, в других держится на прежнем уровне. В то же время, вирусологи говорят о том, что стадия «ползучего» роста заканчивается и Россию ждут штормовые эпидемиологические всплески.

За прошедшую неделю наблюдается резкий рост в Мурманской области — численность госпитализированных выросла на 33%. Такая же ситуация в Кировской, Иркутской областях и Дагестане. В Новосибирской области количество зараженных выросло на 25%. В Бурятии коечный фонд загружен уже на 90% и власти региона признали «третью волну». В республике Алтай введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих.