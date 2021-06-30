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Бизнес-центр «Баланс» переключили на теплоснабжение от ТЭЦ-2

Бизнес-центр «Баланс» переключили на теплоснабжение от ТЭЦ-2
Иллюстрация: 2gis.ru

Как пояснили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, это первый шаг к закрытию котельной ЭВРЗ, на работу которой жалуются жители района: их нервирует черный дым из трубы.

#НОВОСТИ

Согласно схеме теплоснабжения, котельная ЭВРЗ должна быть закрыта как неэффективная и неэкологичная, однако сроки ее замещения мощностями ТЭЦ-2 все время сдвигаются. Предполагалось, что ее выведут из эксплуатации в 2020 году, но сейчас работы по этому объекту переносятся уже на 2022 год из-за позиции собственника объекта.

Существующее законодательство предусматривает не только согласие собственника на замещение мощностей индивидуального источника тепла коллективным, но еще и проведение ряда подготовительных работ на территории предприятия, чтобы подключить его к централизованной системе отопления. Собственник котельной выдвигает ряд требований, удовлетворить которые по разным причинам невозможно.

Как пояснили в пресс-службе СГК, чтобы переключить бизнес-центр «Баланс» на снабжение от ТЭЦ-2, компания смонтировала 396 метров трубопровода диаметром 200 мм. Сейчас рабочие восстанавливают нарушенное благоустройство на улице Маерчака, где велись строительные работы.

В районе, где расположена котельная ЭВРЗ, неоднократно фиксировались превышения содержания вредных веществ в воздухе. Кроме жилых домов рядом находятся 6 детских садов, 5 школ и большая детская поликлиника со стационаром. Поэтому крайне важно снизить выбросы теплоисточников с неэффективными системами очистки дыма в этом районе. «Баланс» был одним из крупных потребителей услуг котельной ЭВРЗ, и его переключение на мощности ТЭЦ-2 уже сейчас позволит улучшить экологическую обстановку в районе.

 

 

Автор: Наталья Кобец
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