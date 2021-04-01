Депутаты горсовета раскритиковали работы по схеме теплоснабжения Красноярска

Народные избранники пришли к выводу, что за ее реализацию никто не отвечает, и выяснили, что санкции за невыполнение запланированных мероприятий отсутствуют.

Эти открытия депутаты городского парламента сделали после доклада главы департамента городского хозяйства Красноярска Алексея Фоминых на заседании комиссии городскому хозяйству. Чиновник напомнил, что до 2024 года в городе должны быть закрыты 35 малых котельных, к началу 2021 года из эксплуатации было выведено 10 объектов, а их потребители переключены на мощности городских ТЭЦ. В 2021 году должны быть замещены 20 котельных, из них шесть в Покровке и 12 – на улице Спандаряна. Однако не все мероприятия, предусмотренные схемой теплоснабжения, идут по плану.

В частности, постоянно сдвигаются сроки закрытия котельной ЭВРЗ: предполагалось, что ее выведут из эксплуатации в 2020 году, но сейчас работы по этому объекту переносятся уже на 2022 год. Впрочем, гарантий, что это будет сделано, нет. Собственник котельной не торопится ее закрывать.

Существующее законодательство предусматривает не только согласие собственника на замещение мощностей индивидуального источника тепла коллективным, но еще и проведение ряда подготовительных работ на территории предприятия, чтобы подключить его к централизованной системе отопления. Собственник котельной выдвигает ряд требований, удовлетворить которые по разным причинам невозможно. Это и возмутило депутатов, сообщает пресс-служба горсовета.

Зачем нам вообще схема теплоснабжения, если все зависит от того, смогут хозяйствующие субъекты договориться или нет?», – удивился заместитель председателя горсовета Андрей Козиков.

От отметил, что необходимо четко прописать, какие структуры несут ответственность за те или иные пункты плана. На вопрос о разграничении зон ответственности представители мэрии в ходе заседания комиссии так и не смогли. Напомним, что проблему замещения котельной ЭВРЗ обсуждали на одном из круглых столов в ходе Красноярского экономического форума в 2019 году. В частности, тогда основным аргументом собственника называлось отстутствие денег на подготовительные работы. Эксперты также отмечали отсутствие механизмов принуждения владельца замещаемого объекта к выполнению положений схемы теплоснабжения.

Обнаружилось и еще одно препятствие. В частности, одна из внесенных в схему малых котельных отапливает единственный двухэтажный дом на 2-й Брянской, он признан аварийным и должен быть расселен. Следовательно, переключать здание на мощности ТЭЦ не имеет смысла. Но сроки расселения не определены, а значит, и вывести котельную из эксплуатации пока нельзя.

В итоге депутатская комиссия решила и дальше контролировать ход реализации схемы теплоснабжения Красноярска и рекомендовала мэрии города найти способы воздействия на собственника котельной ЭВРЗ.