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По КрасЖД начали перевозить уголь в контейнерах

По КрасЖД начали перевозить уголь в контейнерах
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Раньше его транспортировали только в полувагонах, что, в ситуации экспорта, замедляло переход границ, а это, в свою очередь, вело к дополнительным издержкам.

#НОВОСТИ
Со станции Минусинск Красноярской железной дороги отправили первую партию угля в контейнерах с открытым верхом. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Такой вид погрузки повышает экологичность и эффективность перевалки на пограничных станциях при смене подвижного состава для разной ширины колеи, позволяет ускорить доставку груза и снизить издержки грузоотправителей», — рассказали железнодорожники.
Первая партия довольно небольшая — шесть 20-футовых контейнеров. Но в перспективе, на КрасЖД рассчитывают увеличить объем таких перевозок. По их словам, ими уже сейчас заинтересовались 10 региональных предприятий угольной отрасли.
Перевозки угля в Китай в контейнерах типа open top получают все более активное развитие. На первом этапе это будет повагонная отправка, а далее по каждой станции погрузки будет разработана технология формирования контейнерных маршрутов» — поясняет заместитель начальника красноярского центра фирменного транспортного обслуживания Василий Потехо.
Добавим, что за первые пять месяцев 2021 года со станций КрасЖД было отправлено 23,7 млн тонн угля, что на 12,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и составляет практически половину (46%) от погрузки магистрали в 2020-м.
Автор: Евгений Волошинский
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