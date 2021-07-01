По КрасЖД начали перевозить уголь в контейнерах

Раньше его транспортировали только в полувагонах, что, в ситуации экспорта, замедляло переход границ, а это, в свою очередь, вело к дополнительным издержкам.

Со станции Минусинск Красноярской железной дороги отправили первую партию угля в контейнерах с открытым верхом. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Такой вид погрузки повышает экологичность и эффективность перевалки на пограничных станциях при смене подвижного состава для разной ширины колеи, позволяет ускорить доставку груза и снизить издержки грузоотправителей», — рассказали железнодорожники.

Первая партия довольно небольшая — шесть 20-футовых контейнеров. Но в перспективе, на КрасЖД рассчитывают увеличить объем таких перевозок. По их словам, ими уже сейчас заинтересовались 10 региональных предприятий угольной отрасли.

Перевозки угля в Китай в контейнерах типа open top получают все более активное развитие. На первом этапе это будет повагонная отправка, а далее по каждой станции погрузки будет разработана технология формирования контейнерных маршрутов» — поясняет заместитель начальника красноярского центра фирменного транспортного обслуживания Василий Потехо.