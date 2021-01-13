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КрасЖД не достигла прошлогодних показателей погрузки

КрасЖД не достигла прошлогодних показателей погрузки
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: feelek.livejournal.com

Основное снижение по отношению к прошлогодним показателям показали нефть и лес, а прирост — руда и зерно. Грузооборот по итогам года же слегка подрос.

#НОВОСТИ
В 2020 году со станций Красноярской железной дороги отправлено 78,7 млн тонн грузов, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
 
По группам грузы распределились так:
  • каменный уголь — 51,4 млн тонн (-6,3% к 2019 году);
  • нефть и нефтепродукты — 6,7 млн тонн (-27,6%);
  • руда цветная и серное сырьё — 6,3 млн тонн (+5,9%);
  • лесные грузы — 2,6 млн тонн (-21,3%);
  • строительные грузы — 1,26 млн тонн (-6,1%);
  • руда железная и марганцевая — 1,3 млн тонн (+43%);
  • зерно — 1,2 млн тонн (+30,5%);
  • промышленное сырьё — 796,6 тыс. тонн (-4,6%);
  • цемент — 697,6 тыс. тонн (+5,8%).
Грузооборот же КрасЖД в 2020 году показал положительную динамику — он увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 136,3 млрд тарифных тонно-км.
 
Добавим также, что в прошедшем году довольно стабильно на Красноярской магистрали росли перевозки контейнерных грузов. Показателей по году пока нет, но в январе-октябре они к уровню 2019-го прибавили 13%.
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