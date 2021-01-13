КрасЖД не достигла прошлогодних показателей погрузки

Основное снижение по отношению к прошлогодним показателям показали нефть и лес, а прирост — руда и зерно. Грузооборот по итогам года же слегка подрос.

В 2020 году со станций Красноярской железной дороги отправлено 78,7 млн тонн грузов, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По группам грузы распределились так:

каменный уголь — 51,4 млн тонн (-6,3% к 2019 году);

нефть и нефтепродукты — 6,7 млн тонн (-27,6%);

руда цветная и серное сырьё — 6,3 млн тонн (+5,9%);

лесные грузы — 2,6 млн тонн (-21,3%);

строительные грузы — 1,26 млн тонн (-6,1%);

руда железная и марганцевая — 1,3 млн тонн (+43%);

зерно — 1,2 млн тонн (+30,5%);

промышленное сырьё — 796,6 тыс. тонн (-4,6%);

цемент — 697,6 тыс. тонн (+5,8%).

Грузооборот же КрасЖД в 2020 году показал положительную динамику — он увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 136,3 млрд тарифных тонно-км.