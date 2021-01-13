КрасЖД не достигла прошлогодних показателей погрузки
Основное снижение по отношению к прошлогодним показателям показали нефть и лес, а прирост — руда и зерно. Грузооборот по итогам года же слегка подрос.
В 2020 году со станций Красноярской железной дороги отправлено 78,7 млн тонн грузов, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По группам грузы распределились так:
- каменный уголь — 51,4 млн тонн (-6,3% к 2019 году);
- нефть и нефтепродукты — 6,7 млн тонн (-27,6%);
- руда цветная и серное сырьё — 6,3 млн тонн (+5,9%);
- лесные грузы — 2,6 млн тонн (-21,3%);
- строительные грузы — 1,26 млн тонн (-6,1%);
- руда железная и марганцевая — 1,3 млн тонн (+43%);
- зерно — 1,2 млн тонн (+30,5%);
- промышленное сырьё — 796,6 тыс. тонн (-4,6%);
- цемент — 697,6 тыс. тонн (+5,8%).
Грузооборот же КрасЖД в 2020 году показал положительную динамику — он увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 136,3 млрд тарифных тонно-км.
Добавим также, что в прошедшем году довольно стабильно на Красноярской магистрали росли перевозки контейнерных грузов. Показателей по году пока нет, но в январе-октябре они к уровню 2019-го прибавили 13%.