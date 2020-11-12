Перевозки контейнеров на Красноярской магистрали продолжают расти

Динамика подобных перевозок примерно такая же как и пару месяцев назад. Да и отставание от прошлогодних показателей роста сопоставимое — в несколько раз.

В январе-октябре 2020 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 214 тысяч контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе КрасЖД.

Количество груженых контейнеров за это же время выросло на 9,3% и составило 179 тысяч ДФЭ. Ими перевезли 2,9 млн тонн грузов (+12,9% к прошлому году), в том числе:

лесные грузы — 132,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+3,4%);

цветные металлы — 19,6 тыс. (+48,3%);

остальные и сборные грузы — 11,3 тыс. (+18%);

химикаты и сода — 7,9 тыс. (+93,4%);

руда цветная и серное сырье — 2,1 тыс. (+78,7%);

строительные грузы — 621 ДФЭ (+12,7%).