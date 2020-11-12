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Перевозки контейнеров на Красноярской магистрали продолжают расти

Перевозки контейнеров на Красноярской магистрали продолжают расти
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Динамика подобных перевозок примерно такая же как и пару месяцев назад. Да и отставание от прошлогодних показателей роста сопоставимое — в несколько раз.

#НОВОСТИ
В январе-октябре 2020 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 214 тысяч контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе КрасЖД.
 
Количество груженых контейнеров за это же время выросло на 9,3% и составило 179 тысяч ДФЭ. Ими перевезли 2,9 млн тонн грузов (+12,9% к прошлому году), в том числе:
  • лесные грузы — 132,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+3,4%);
  • цветные металлы — 19,6 тыс. (+48,3%);
  • остальные и сборные грузы — 11,3 тыс. (+18%);
  • химикаты и сода — 7,9 тыс. (+93,4%);
  • руда цветная и серное сырье — 2,1 тыс. (+78,7%);
  • строительные грузы — 621 ДФЭ (+12,7%).
Напомним, что в январе-августе 2020 года по Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 172,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, тогда прирост год к году составлял 68%. Показатели же динамики за десять месяцев (январь-октябрь) 2019 года к 2018-му линь немного меньше — 62,9%.
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