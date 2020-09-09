Темпы роста контейнерных перевозок по КрасЖД продолжают отставать от прошлогодних
Перевозки грузов контейнерами по Красноярской железной дороге продолжают расти и в 2020 году. Но темпы этого прироста в разы меньше, чем были годом ранее.
В январе-августе 2020 года по Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 172,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
При этом отправлено со станций КрасЖД за восемь месяцев 143 тысячи ДФЭ — +10,5% к прошлогоднему показателю. В общей сложности перевезено 2,3 млн тонн грузов (+12,9%), в том числе:
- лесные грузы — 108,9 тыс. контейнеров ДФЭ (+7,4%);
- цветные металлы — 15,6 тыс. (+46,3%);
- стальные и сборные грузы — 8,2 тыс. (+11,9%);
- химикаты и сода — 5,5 тыс. (+64,1%);
- руда цветная и серное сырье — 968 ДФЭ (-15,2%);
- строительные грузы — 482 ДФЭ (+9%).
Примечательно, что в январе-августе 2019-го прирост объемов контейнерных перевозок по КрасЖД составлял 68% к уровню предыдущего года. И подобное отставание по динамике отмечается не впервые: к примеру, по итогу семи месяцев в 2020 году контейнерные перевозки прибавили 15,6%, а в 2019-м — 73%.