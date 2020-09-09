Темпы роста контейнерных перевозок по КрасЖД продолжают отставать от прошлогодних

В январе-августе 2020 года по Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 172,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

При этом отправлено со станций КрасЖД за восемь месяцев 143 тысячи ДФЭ — +10,5% к прошлогоднему показателю. В общей сложности перевезено 2,3 млн тонн грузов (+12,9%), в том числе:

лесные грузы — 108,9 тыс. контейнеров ДФЭ (+7,4%);

цветные металлы — 15,6 тыс. (+46,3%);

стальные и сборные грузы — 8,2 тыс. (+11,9%);

химикаты и сода — 5,5 тыс. (+64,1%);

руда цветная и серное сырье — 968 ДФЭ (-15,2%);

строительные грузы — 482 ДФЭ (+9%).