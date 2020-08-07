На КрасЖД замедлилась динамика роста перевозок контейнеров

В январе-июле 2020 года по Красноярской железной дороге перевезли 148,3 тысячи двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ). Это на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в пресс-службе компании. Большая часть из них — 115 тысяч (+10% к к январю-июлю 2019-го) — ушла за рубеж.

При помощи ДФЭ по КрасЖД перевезли 2,37 млн тонн грузов, то на 12% больше, чем за семь месяцев прошлого года. В их числе (контейнеров ДФЭ):

лесные грузы — 94 тысячи (+7,4%);

цветные металлы — 13,2 тысячи (+44%);

остальные и сборные грузы — 6,5 тысячи (-0,8%);

химикаты и сода — 4,6 тысячи (+52,4%);

руда цветная и серное сырье — 744 (+7,8%);

строительные грузы — 402 (+7,2%).