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На КрасЖД замедлилась динамика роста перевозок контейнеров

На КрасЖД замедлилась динамика роста перевозок контейнеров
Иллюстрация: privzd.rzd.ru

Контейнерные перевозки по Красноярской железной дороге стабильно растут из месяца в месяц. Даже в пандемию. Однако в этом году темпы этого роста ощутимо снизились.

#НОВОСТИ
В январе-июле 2020 года по Красноярской железной дороге перевезли 148,3 тысячи двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ). Это на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в пресс-службе компании. Большая часть из них — 115 тысяч (+10% к к январю-июлю 2019-го) — ушла за рубеж.
 
При помощи ДФЭ по КрасЖД перевезли 2,37 млн тонн грузов, то на 12% больше, чем за семь месяцев прошлого года. В их числе (контейнеров ДФЭ):
  • лесные грузы — 94 тысячи (+7,4%);
  • цветные металлы — 13,2 тысячи (+44%);
  • остальные и сборные грузы — 6,5 тысячи (-0,8%);
  • химикаты и сода — 4,6 тысячи (+52,4%);
  • руда цветная и серное сырье — 744 (+7,8%);
  • строительные грузы — 402 (+7,2%).
Отметим, однако, что в январе-июле прошлого года контейнерные перевозки по Красноярской железной дороге показывали куда более существенную динамику — +73% по отношению к показателям семи месяцев 2018 года. Объем же перевезенных контейнерами грузов тогда увеличился более, чем в два раза.
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