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Инвестиционный эффект нового краевого закона о РИПах составит более 150 млрд рублей

Инвестиционный эффект нового краевого закона о РИПах составит более 150 млрд рублей
Иллюстрация: vk.com/rusal_krsk

Красноярский край включился в эксперимент с региональными инвестпроектами осенью прошлого года. Правда, тогда часть цветной металлургии выпала из него. Теперь она может вернуться

#НОВОСТИ
Поправки в закон Красноярского края о региональных инвестпроектах расширят список отраслей, предприятия из которых могли претендовать на этот статус. Сейчас этот законопроект рассматривают в региональном Законодательном Собрании.
 
В октябре 2020 года, когда был принят первый вариант закона о РИПах, под его действие полностью попали только угольщики и энергетики, а компании цветной металлургии — лишь в части добычи руд и песков драгметаллов. Теперь же к ним добавятся предприятиям, добывающие (и перерабатывающие) алюминий, медь, свинец, цинк, олово, марганец, хром, никель, кобальт, молибден, тантал и ванадий.
 
По данным пресс-службы Заксобрания, это позволит привлечь в экономику края порядка 162 млрд рублей, что даст краевому бюджету налоговую прибавку более чем в 53 млрд рублей.
 
Напомним, что предприятия, имеющие статус регионального инвестиционного проекта, платят лишь пятипроцентный налог на прибыль в течение пяти лет с момента как начали ее получать и 10-процентный — в следующие пять лет.
Автор: Петр Савельев
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