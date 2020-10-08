Угольщики и золотодобытчики в Красноярском крае получат налоговые льготы

Региональные инвестиционные проекты (РИП), реализуемые в Красноярском крае получат льготы по налогу на прибыль. Соответствующий закон сегодня приняли на сессии регионального Законодательного Собрания.

Напомним, что понятие регионального инвестиционного проекта появилось в Налоговом кодексе РФ в 2016 году. Суть проста: попавшие под это определение получают возможность работать в условиях особого налогового режима. Отраслевую принадлежность компаний, имеющих право претендовать на статус РИП должны определить региональные власти. Всего правом ввести у себя такой режим наделили 14 субъектов РФ. До сегодняшнего дня Красноярский край оставался единственной территорией, которая не воспользовалась этим правом.

По сути, новый закон определяет условия вхождения инвестпроектов в перечень РИП и налоговые преференции в их отношении. Главным образом, это льготы по налогу на прибыль, возникающую с момента её получения в рамках нового проекта. В частности:

5% — в течение пяти налоговых периодов с первой прибыли от реализации регионального инвестиционного проекта;

10% — в течение следующих пяти налоговых периодов.

Воспользоваться этими преференциями можно до 1 января 2029 года — таков срок действия нового закона.

По словам заместителя председателя Правительства края Сергея Верещагина, это новшество важно, прежде всего, для запуска ряда крупных проектов, входящих в инвестпрограмму «Енисейская Сибирь».

Инвесторы ждали этого решения давно. Оно позволяет реализовать проекты в области добычи сырья, модернизации энергомощностей, экологии и ряда других отраслей. Их общая ориентировочная стоимость на сегодня составляет более 100 млрд рублей. При этом дополнительные бюджетные поступления от реализации этих проектов оцениваются нами в 14 млрд рублей до 2028 года», — уточнил вице-премьер.

В перечне отраслей, предприятия которых могут претендовать на статус РИП, добыча и обогащение угля, генерация электроэнергии тепловыми станциями и добыча драгоценных металлов. К моменту первого чтения закона, в нем присутствовала и цветная металлургия, но после изменения условий налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), этот вид деятельности решили исключить из списка льготников.

Сергей Верещагин подчеркнул, что в дальнейшем при изменении положений Налогового и Бюджетного кодексов РФ, а также с учётом практики применения механизма РИП, — перечень отраслей, на которые могут распространяться преференции, может быть расширен.