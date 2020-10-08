Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.10
77,91
91,69
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Угольщики и золотодобытчики в Красноярском крае получат налоговые льготы

Угольщики и золотодобытчики в Красноярском крае получат налоговые льготы
Иллюстрация: miningwiki.ru

По планам властей, эта мера должна подтолкнуть инвесторов к запуску крупных инвестпроектов, которые входят в «Енисейскую Сибирь». Доходы бюджета при этом, по их словам, не пострадают.

#НОВОСТИ
Региональные инвестиционные проекты (РИП), реализуемые в Красноярском крае получат льготы по налогу на прибыль. Соответствующий закон сегодня приняли на сессии регионального Законодательного Собрания.
 
Напомним, что понятие регионального инвестиционного проекта появилось в Налоговом кодексе РФ в 2016 году. Суть проста: попавшие под это определение получают возможность работать в условиях особого налогового режима. Отраслевую принадлежность компаний, имеющих право претендовать на статус РИП должны определить региональные власти. Всего правом ввести у себя такой режим наделили 14 субъектов РФ. До сегодняшнего дня Красноярский край оставался единственной территорией, которая не воспользовалась этим правом.
 
По сути, новый закон определяет условия вхождения инвестпроектов в перечень РИП и налоговые преференции в их отношении. Главным образом, это льготы по налогу на прибыль, возникающую с момента её получения в рамках нового проекта. В частности:
  • 5% — в течение пяти налоговых периодов с первой прибыли от реализации регионального инвестиционного проекта;
  • 10% — в течение следующих пяти налоговых периодов.
Воспользоваться этими преференциями можно до 1 января 2029 года — таков срок действия нового закона.
 
По словам заместителя председателя Правительства края Сергея Верещагина, это новшество важно, прежде всего, для запуска ряда крупных проектов, входящих в инвестпрограмму «Енисейская Сибирь». 
Инвесторы ждали этого решения давно. Оно позволяет реализовать проекты в области добычи сырья, модернизации энергомощностей, экологии и ряда других отраслей. Их общая ориентировочная стоимость на сегодня составляет более 100 млрд рублей. При этом дополнительные бюджетные поступления от реализации этих проектов оцениваются нами в 14 млрд рублей до 2028 года», — уточнил вице-премьер.
В перечне отраслей, предприятия которых могут претендовать на статус РИП, добыча и обогащение угля, генерация электроэнергии тепловыми станциями и добыча драгоценных металлов. К моменту первого чтения закона, в нем присутствовала и цветная металлургия, но после изменения условий налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), этот вид деятельности решили исключить из списка льготников.
 
Сергей Верещагин подчеркнул, что в дальнейшем при изменении положений Налогового и Бюджетного кодексов РФ, а также с учётом практики применения механизма РИП, — перечень отраслей, на которые могут распространяться преференции, может быть расширен.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрытьсяРоспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрыться
  • Управлению культуры Красноярска назначили нового руководителяУправлению культуры Красноярска назначили нового руководителя
  • Экс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под судЭкс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под суд
  • Андрей Шевелев: Все самое интересное происходит в фуд-индустрииАндрей Шевелев: Все самое интересное происходит в фуд-индустрии
  • Красноярская лапшичная «Панда и гусь» добралась до АчинскаКрасноярская лапшичная «Панда и гусь» добралась до Ачинска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.