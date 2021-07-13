Каждый пятый красноярец в пандемию искал подработку

Новых подработчиков на рынке если и прибыло, то немного. Но ряд тех, кто в «сытые» годы отошел от этой практики, под давлением ковида сдался и вернулся к ней.

Пандемия COVID-19 заставила 18% красноярцев искать источники дополнительного заработка. Такие результаты дало исследование, которое провели сервис по поиску подработки GigAnt и Авито.

Полученные данные говорят о том, что 77% опрошенных жителей Красноярска в прошлом имели опыт подработки, но сейчас эту практику продолжает лишь 37% от общего числа респондентов.

Впервые на рынок дополнительных заработков в связи с пандемией вышло 8% принявших участие в исследовании красноярцев. При этом 68% опрошенных заявили, что пандемия никак не повлияла на их желание подработать.

Исследование проводилось в конце мая — начале июня этого года. Однако эксперты GigAnt отмечают, что основное увеличение числа желающих подработать произошло в самом начале пандемии, но при переходе между волнами особых колебаний активности не было.

С введением локдаунов и ограничений количество ищущих подработку резко выросло, ведь многие потеряли в доходах, а то и вовсе остались без работы. Те же, кого это обошло стороной стали всерьез опасаться пополнить число безработных и старались перестраховаться на такой случай. Скорее всего люди сохранили эту привычку и на последующие месяцы», — рассказали DK.RU в GigAnt.