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40 тысяч жителей региона стали самозанятыми

40 тысяч жителей региона стали самозанятыми
Иллюстрация: twitter.com

В Красноярском крае растет количество самозанятых, людей, которые выбрали «специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

#НОВОСТИ

На конец полугодия 2021, в налоговые органы в качестве самозанятых на учет встали более 40 тысяч жителей края, — сообщает УФНС.

У работодателя может возникнуть идея оформить своих работников как самозанятых, чтобы не перечислять за них НДФЛ и страховые взносы. Но сэкономить все равно не получится: по закону работодатель все равно обязан уплачивать НДФЛ и страховые взносы, если привлекает в качестве самозанятых своих бывших работников, с момента увольнения которых прошло менее двух лет. Кроме того, если заключенный с бывшим работником гражданско-правовой договор будет признан трудовым, то организация может быть привлечена к административной ответственности», — напомнила Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

На сегодняшний момент граждане в статусе «Самозанятые» могут брать микрозаймы по льготным ставкам, пользоваться в центрах «Мой бизнес» обучающими семинарами, консультациями, льготным участием в ярмарочных мероприятиях, получать в банках кредиты по ставкам от 7%.

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Автор: Петр Савельев
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