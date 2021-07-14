Красноярский край стал лидером по потребкредитованию в Сибири

Динамика, которую показал регион, оказалась не самой высокой, но и ее хватило, чтобы опередить соседей по федеральному округу и даже попасть в первую десятку по стране.

В июне 2021 года в Красноярском крае было выдано 40,5 тысячи потребительских кредитов (кредитов наличными), что на 4% больше, чем в мае этого же года и на 52% — чем в июне прошлого. Такие данные опубликовало Объединенное кредитное бюро.

Судя по приведенной информации, это самое большое количество кредитов наличными в Сибири. У ближайших конкурентов — Иркутской и Кемеровской области — результаты скромнее: 36,8 тысяч займов у каждого. Вечный же «соперник» — Новосибирская область — в этот раз оказался на четвертом месте с 35,2 тысячами потребкредитов.

А вот динамика оказалась отнюдь не самой высокой. Так, в Омской области июнь к маю прибавил 11%, а в Иркутской — год к году подрос на 57%.

В целом же по России в июне 2021-го было выдано 1,7 млн потребительских кредитов, что на 8% больше, чем месяцем ранее, и на 53% превосходит показатели прошлогоднего июня. К тому же, это абсолютный рекорд по выдачи таких займов с 1991 года.

По мнению генерального директора ОКБ Артура Александровича, такой подъем в сегменте кредитования наличными обусловлен несколькими факторами:

Во-первых, банки на фоне роста ключевой ставки стремятся нарастить кредитный портфель до того, как привлечение средств станет для них самих еще дороже. Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты. Также влияние оказал сезонный фактор — в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной», — говорит он.