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Потребкредитование в Красноярском крае продолжает терять позиции

Потребкредитование в Красноярском крае продолжает терять позиции
Иллюстрация: pixabay.com

На фоне колоссального роста по отношению к прошлогодним показателям, количество кредитов, выдаваемых на покупку потребительских товаров от месяца к месяцу снижается.

#НОВОСТИ
В мае 2021 года в Красноярском крае выдали 27 206 потребительских кредитов, что на 9,1% меньше, чем в апреле этого же года. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
 
По количеству займов подобного типа край идет на 11 месте в России и на втором по Сибири (больше только в Кемеровской области). По динамике же (от меньшего к большему) он седьмой из 30 регионов с наибольшими объемами потребкредитования (сильнее всего просела Удмуртия — на 17,2%).
 
В целом же по стране число займов на покупку потребительских товаров за месяц сократилось на 11,1%, составив 1,19 млн.
 
Потребкредитование в Красноярском крае продолжает терять позиции 1
 
По отношению же к прошлому году динамика более чем положительная — 36,2%. Но объясняется это низкой базой мая 2020-го, сложившейся из-за пандемии COVID-19 (в апреле рост год к году был еще внушительнее — 77,6%).
Автор: Евгений Волошинский
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