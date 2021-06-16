Потребкредитование в Красноярском крае продолжает терять позиции

На фоне колоссального роста по отношению к прошлогодним показателям, количество кредитов, выдаваемых на покупку потребительских товаров от месяца к месяцу снижается.

В мае 2021 года в Красноярском крае выдали 27 206 потребительских кредитов, что на 9,1% меньше, чем в апреле этого же года. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По количеству займов подобного типа край идет на 11 месте в России и на втором по Сибири (больше только в Кемеровской области). По динамике же (от меньшего к большему) он седьмой из 30 регионов с наибольшими объемами потребкредитования (сильнее всего просела Удмуртия — на 17,2%).

В целом же по стране число займов на покупку потребительских товаров за месяц сократилось на 11,1%, составив 1,19 млн.

По отношению же к прошлому году динамика более чем положительная — 36,2%. Но объясняется это низкой базой мая 2020-го, сложившейся из-за пандемии COVID-19 (в апреле рост год к году был еще внушительнее — 77,6%).