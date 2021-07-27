Атомный подводный крейсер «Красноярск« спустят на воду в конце июля

Атомный подводный крейсер «Красноярск» спустят на воду 30 июля на северодвинском предприятии «Севмаш». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Атомный подводный ракетный крейсер „Красноярск“ (проект 885 „Ясень-М“) будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии АО ПО „Севмаш“ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)», — сообщили в ведомстве.

Руководить спуском будет Николай Евменов, главком Военно-морского флота России.

«Красноярск» — вторая серийная атомная подлодка новейшего проекта «Ясень-М».

885М («Ясень-М») под именем «Красноярск» намечен на август. Ранее DK.RU сообщал, что вывод второй серийной АПЛ проектапод именем «Красноярск» намечен на август.

После вывода лодки из эллинга корабелы приступят к «достройке на плаву» — так называется следующий этап подготовки АПЛ, затем швартовые испытания и испытания реактора. В войска «Красноярск» может быть передан в конце 2022 года.

Отметим, подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами 4-го поколения.

Головной атомный подводный крейсер базового проекта «Северодвинск» в 2014 году вошёл в состав Северного флота ВС России, последующие корабли строятся по модернизированному проекту 885М (08851) «Ясень-М».

Всего запланировано строительство 9 кораблей.