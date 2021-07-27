Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.07
74,09
87,31
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Атомный подводный крейсер «Красноярск« спустят на воду в конце июля

Атомный подводный крейсер «Красноярск« спустят на воду в конце июля
Иллюстрация: Минобороны России

Атомный подводный крейсер «Красноярск» спустят на воду 30 июля на северодвинском предприятии «Севмаш». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

#НОВОСТИ
Атомный подводный ракетный крейсер „Красноярск“ (проект 885 „Ясень-М“) будет торжественно спущен на воду 30 июля в Северодвинске на предприятии АО ПО „Севмаш“ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)», — сообщили в ведомстве.
 
Руководить спуском будет Николай Евменов, главком Военно-морского флота России.
 
«Красноярск» — вторая серийная атомная подлодка новейшего проекта «Ясень-М».
 
Ранее DK.RU сообщал, что вывод второй серийной АПЛ проекта 885М («Ясень-М») под именем «Красноярск» намечен на август.
 
После вывода лодки из эллинга корабелы приступят к «достройке на плаву» — так называется следующий этап подготовки АПЛ, затем швартовые испытания и испытания реактора. В войска «Красноярск» может быть передан в конце 2022 года.
 
Отметим, подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами 4-го поколения.
 
Головной атомный подводный крейсер базового проекта «Северодвинск» в 2014 году вошёл в состав Северного флота ВС России, последующие корабли строятся по модернизированному проекту 885М (08851) «Ясень-М».
 
Всего запланировано строительство 9 кораблей.
Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Арестована очередная порция имущества Анатолия БыковаАрестована очередная порция имущества Анатолия Быкова
  • Блиц-опрос: Чего вы ждете от власти в связи с ограничениями?Блиц-опрос: Чего вы ждете от власти в связи с ограничениями?
  • Трижды «оскароносный» жилой комплекс SCANDISТрижды «оскароносный» жилой комплекс SCANDIS
  • Nordwind вернул в летнее расписание полеты в Киргизию из КрасноярскаNordwind вернул в летнее расписание полеты в Киргизию из Красноярска
  • Конкурентов все больше: в Красноярск зашла новая компания по аренде электросамокатовКонкурентов все больше: в Красноярск зашла новая компания по аренде электросамокатов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.