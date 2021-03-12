Атомная подводная лодка «Красноярск» выйдет на воду в августе

Как сообщает ТАСС, вывод второй серийной АПЛ проекта 885М («Ясень-М») под именем «Красноярск» намечен на август. Агентство ссылается на источник в оборонно-промышленном комплексе.

После вывода лодки из эллинга корабелы приступят к «достройке на плаву» - так называется следующий этап подготовки АПЛ, затем швартовые испытания и испытания реактора. В войска «Красноярск» может быть передан в конце 2022 года.

Как уточняет ТАСС, в течение 2021 года завод «Севмаш» планирует передать в ВМФ головную субмарину проекта 885 «Казань» и первую серийную, получившая имя «Новосибирск». Также на предприятии строятся еще шесть лодок нового типа.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» — многоцелевые АПЛ с крылатыми ракетами четвертого поколения. Головной атомный подводный крейсер проекта 885 «Ясень» под именем «Северодвинск» вошел в состав Северного флота в 2014 году. Следующие корабли строятся по модернизированному проекту 885М, всего планируется передать в войска восемь таких субмарин: «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».