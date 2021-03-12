Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.03
73,49
87,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Атомная подводная лодка «Красноярск» выйдет на воду в августе

АПЛ «Северодвинск» проекта 885 «Ясень»
АПЛ «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Автор фото: Mil.ru. Иллюстрация: Википедия

Как сообщает ТАСС, вывод второй серийной АПЛ проекта 885М («Ясень-М») под именем «Красноярск» намечен на август. Агентство ссылается на источник в оборонно-промышленном комплексе.

#НОВОСТИ

После вывода лодки из эллинга корабелы приступят к «достройке на плаву» - так называется следующий этап подготовки АПЛ, затем швартовые испытания и испытания реактора. В войска «Красноярск» может быть передан в конце 2022 года.

Как уточняет ТАСС, в течение 2021 года завод «Севмаш» планирует передать в ВМФ головную субмарину проекта 885 «Казань» и первую серийную, получившая имя «Новосибирск». Также на предприятии строятся еще шесть лодок нового типа.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» — многоцелевые АПЛ с крылатыми ракетами четвертого поколения. Головной атомный подводный крейсер проекта 885 «Ясень» под именем «Северодвинск» вошел в состав Северного флота в 2014 году. Следующие корабли строятся по модернизированному проекту 885М, всего планируется передать в войска восемь таких субмарин: «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске продается одна из самых больших квартир в РоссииВ Красноярске продается одна из самых больших квартир в России
  • Левобережный регоператор Красноярска прекращает вывозить мусор из Нанжуль-СолнечногоЛевобережный регоператор Красноярска прекращает вывозить мусор из Нанжуль-Солнечного
  • Начальник КрасЖД возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогуНачальник КрасЖД возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогу
  • Что делали бизнес-леди на «весеннем шабаше» (ФОТО ВИДЕО)Что делали бизнес-леди на «весеннем шабаше» (ФОТО ВИДЕО)
  • В военном городке на Малиновского могут построить миллион «квадратов» жильяВ военном городке на Малиновского могут построить миллион «квадратов» жилья
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.