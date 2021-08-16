Кредитный рейтинг Красноярска оставили без изменений

И сам рейтинг, и прогноз по нему остаются весьма стабильными с февраля 2020 года, когда он понадобился для выпуска муниципалитетом пятилетних облигаций.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оставило за Красноярском кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом. Такая информация опубликована на сайте агентства.

Существенную роль в принятии этого решения сыграло то, что в структуре бюджета собственные доходы города (налоговые и неналоговые, ННД) в 2020 году занимали 43,6%, а план по ним был исполнен на 96,6%.

По итогам 2020 года бюджет города был исполнен с профицитом в 2 млрд рублей или 12,4% ННД. По итогам 2021 года муниципалитет закладывает также профицит в размере 1,6% ННД. Ликвидность Красноярска поддерживается остатками средств на счетах и открытыми кредитными линиями», — говорят в «Эксперт РА».

Долговая нагрузка на бюджет Красноярска также оценивается позитивно — ее сочли умеренно низкой. К тому же, за 2020 год объем долга сократился на 1,5 млрд рублей.

Напомним, что впервые рейтинг от «Эксперта РА» был получен Красноярском в феврале 2020 года. Это было нужно для выпуска облигации, чтобы сбалансировать бюджет. Как рассказывал DK.RU глава департамента финансов города Роман Одинцов, на тот момент Красноярск мог кредитоваться в банках под 7–8 % годовых на 2–3 года, облигации же были размещены на пять лет и под 6,25%.

В мэрии пояснили, что нынешнее подтверждение рейтинга не обусловлено желанием властей выпустить еще одну партию ценных бумаг:

Бюджет сбалансирован, долг необременителен, поэтому пока о выпуске новых облигаций речи не идет».

Добавим также, что рейтинг февраля 2020-го был чуть ниже нынешнего — ruA-. Повысили до ruA его через год — в феврале 2021 года. Прогноз же оставался на уровне «стабильный» всегда.