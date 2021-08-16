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Кредитный рейтинг Красноярска оставили без изменений

Кредитный рейтинг Красноярска оставили без изменений
Иллюстрация: beer-viktor.ru

И сам рейтинг, и прогноз по нему остаются весьма стабильными с февраля 2020 года, когда он понадобился для выпуска муниципалитетом пятилетних облигаций.

#НОВОСТИ
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оставило за Красноярском кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом. Такая информация опубликована на сайте агентства.
 
Существенную роль в принятии этого решения сыграло то, что в структуре бюджета собственные доходы города (налоговые и неналоговые, ННД) в 2020 году занимали 43,6%, а план по ним был исполнен на 96,6%.
По итогам 2020 года бюджет города был исполнен с профицитом в 2 млрд рублей или 12,4% ННД. По итогам 2021 года муниципалитет закладывает также профицит в размере 1,6% ННД. Ликвидность Красноярска поддерживается остатками средств на счетах и открытыми кредитными линиями», — говорят в «Эксперт РА».
Долговая нагрузка на бюджет Красноярска также оценивается позитивно — ее сочли умеренно низкой. К тому же, за 2020 год объем долга сократился на 1,5 млрд рублей.
 
Напомним, что впервые рейтинг от «Эксперта РА» был получен Красноярском в феврале 2020 года. Это было нужно для выпуска облигации, чтобы сбалансировать бюджет. Как рассказывал DK.RU глава департамента финансов города Роман Одинцов, на тот момент Красноярск мог кредитоваться в банках под 7–8 % годовых на 2–3 года, облигации же были размещены на пять лет и под 6,25%.
 
В мэрии пояснили, что нынешнее подтверждение рейтинга не обусловлено желанием властей выпустить еще одну партию ценных бумаг:
Бюджет сбалансирован, долг необременителен, поэтому пока о выпуске новых облигаций речи не идет».
Добавим также, что рейтинг февраля 2020-го был чуть ниже нынешнего — ruA-. Повысили до ruA его через год — в феврале 2021 года. Прогноз же оставался на уровне «стабильный» всегда.
 
Автор: Петр Савельев
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