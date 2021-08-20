В России растёт спрос на покупку гаражей. И дело не в парковке

В Красноярске во втором квартале 2021 года число желающих купить гараж увеличилось в 17,7 раза в сравнении с прошлым годом. Причин этому несколько, рассказали аналитики Авито Недвижимость.

В целом россияне стали на 17% чаще интересоваться покупкой гаража, чем в прошлом году. Больше половины тех, кто ищет гараж, выбирают кирпичные строения.

Такое активное использование гаражей, по мнению аналитиков, объясняется просто: растет число автомобилей, парковаться "стихийно" становится все сложнее.

Кроме того, многие автомобилисты приспосабливают гаражи для нужд бизнеса: под мастерские и подсобные помещения.

Собственники малого бизнеса часто покупают их в качестве складов для товара», — комментирует руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Благодаря гаражной амнистии, которая начнет действовать в России с 1 сентября, зарегистрировать право собственности на гараж и землю под ним станет проще.

В этих условиях приобрести гараж для нужд малого бизнеса или ИП становится на порядок проще, чем искать и оформлять соответствующее помещение с целью покупки или аренды», — добавляет Дмитрий Алексеев.

В целом количество предложений о покупке гаража в России сократилось на 13% по сравнению с прошлым годом. В Красноярске — на 11%. Хотя если сравнивать с предыдущим кварталом этот года, мы видим рост в 15%.

Цены на гаражи в Красноярске за год увеличились на 13% — так, средняя стоимость гаража во II квартале 2021 составила 450 000 рублей.

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