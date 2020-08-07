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Лишь пятая часть красноярцев ставит машины на ночные парковки

Лишь пятая часть красноярцев ставит машины на ночные парковки
Иллюстрация: autogarant.su

Автомобильный сайт Drom.ru опросил россиян (включая жителей Красноярского края) о том, пользуются ли они парковками и сколько за платят за это. Оказалось, что для большинства эта тема не актуальна.

#НОВОСТИ
Только 20% автовладельцев Красноярского края пользуются ночными парковками, сообщает Drom.ru.
 
Большинство опрошенных жителей Красноярского края — 62% — паркуют машину прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Еще 18% — ставят ее в гараж.
 
Стоимость же суточной парковки для 88% владельцев не превышает 100 рублей. Остальные платят от 110 рублей и выше.
 
В среднем по стране результаты опроса не сильно отличаются от красноярских. Так, платной ночной парковкой пользуются лишь 19% российских автовладельцев. Гараж есть у 20% из них. Остальные же 60% оставляют машину на ночь у дома.
Самый высокий процент тех, кто бесплатно паркуется возле дома на Камчатке и в Нижегородской области — 82 и 81% соответственно. В Забайкальском крае предпочитают стоянки», — рассказывают в Drom.ru.
Интересно, что в 2003 году доля автовладельцев, оставляющих свои машины на ночных паркингах, составляла 69%. В 2009 году их число сократилось до 47%, а в 2016 году уже до 24%.
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