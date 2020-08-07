Лишь пятая часть красноярцев ставит машины на ночные парковки

Только 20% автовладельцев Красноярского края пользуются ночными парковками, сообщает Drom.ru.

Большинство опрошенных жителей Красноярского края — 62% — паркуют машину прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Еще 18% — ставят ее в гараж.

Стоимость же суточной парковки для 88% владельцев не превышает 100 рублей. Остальные платят от 110 рублей и выше.

В среднем по стране результаты опроса не сильно отличаются от красноярских. Так, платной ночной парковкой пользуются лишь 19% российских автовладельцев. Гараж есть у 20% из них. Остальные же 60% оставляют машину на ночь у дома.

Самый высокий процент тех, кто бесплатно паркуется возле дома на Камчатке и в Нижегородской области — 82 и 81% соответственно. В Забайкальском крае предпочитают стоянки», — рассказывают в Drom.ru.

Интересно, что в 2003 году доля автовладельцев, оставляющих свои машины на ночных паркингах, составляла 69%. В 2009 году их число сократилось до 47%, а в 2016 году уже до 24%.