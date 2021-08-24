Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.08
74,06
86,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Дары Малиновки» договариваются о сотрудничестве с пострадавшими пчеловодами

Рапсовое поле
Рапсовое поле. Иллюстрация: "Дары Малиновки"

Компания решила не дожидаться результатов официального расследования гибели пчел в Боготольском районе и предложила пчеловодам помощь в восстановлении утраченной популяции.

#НОВОСТИ
Агрохолдинг «Дары Малиновки» предложил финансовую помощь пчеловодам Боготольского района, у которых в июле этого года в общей сложности погибло более 200 пчелиных семей, рассказали DK.RU в пресс-службе предприятия.
 
Сельхозпредприятие подозревают в том, что оно не уведомило пасечников о плановой обработке рапсовых полей пестицидами, из-за чего и пали насекомые. В агрохолдинге с этой версией не согласны и уверяют, что оповещали пчеловодов.
Несмотря на то, что расследование факта гибели пчел еще ведется и его результаты пока не известны, мы предложили пострадавшим пчеловодам заключить соглашение о сотрудничестве, выгодное каждой из сторон», — говорит советник председателя совета директоров агрохолдинга «Дары Малиновки» Анна Герман.
В рамках этого соглашения компания готова выделять средства, на которые пасечники смогут восстановить погибшую популяцию пчел. Выгода же «Даров Малиновки», со слов Герман, в увеличении урожайности рапса, которая, при опылении пчелами, увеличивается на 20-30%.
Из 87 пчеловодов, официально зарегистрированных в Боготольском районе, пострадало 22, которые заявили нам о своей проблеме, обратились с актами. Большинство из них планирует заключить с нами соглашение», — рассказала она.
Первый такой договор был подписан 19 августа 2021 года с Геннадием Щетковым, у которого в июле погибло 44 пчелосемьи. Сумму выплаты «Дары Малиновки» не разглашают, но, по словам пасечника, ее достаточно, чтобы он смог восстановить свое пчелинное хозяйство. В агрохолдинге же отдельно подчеркивают, что эта выплата — не компенсация ущерба, а добровольная помощь компании пчеловодам, попавшим в сложную ситуацию.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Пионерлагерь «Салют» продается за 41 млн рублейПионерлагерь «Салют» продается за 41 млн рублей
  • Временно: техосмотр без обязательствВременно: техосмотр без обязательств
  • У озера «Мясокомбинат» в Красноярске построят малоэтажный микрорайонУ озера «Мясокомбинат» в Красноярске построят малоэтажный микрорайон
  • Самые конфликтные сотрудники: кто они?Самые конфликтные сотрудники: кто они?
  • «Как будто после вандалов» — красноярцы несут цветы к останкам «Бременских музыкантов»«Как будто после вандалов» — красноярцы несут цветы к останкам «Бременских музыкантов»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.