«Дары Малиновки» договариваются о сотрудничестве с пострадавшими пчеловодами

Компания решила не дожидаться результатов официального расследования гибели пчел в Боготольском районе и предложила пчеловодам помощь в восстановлении утраченной популяции.

Агрохолдинг «Дары Малиновки» предложил финансовую помощь пчеловодам Боготольского района, у которых в июле этого года в общей сложности погибло более 200 пчелиных семей, рассказали DK.RU в пресс-службе предприятия.

Сельхозпредприятие подозревают в том, что оно не уведомило пасечников о плановой обработке рапсовых полей пестицидами, из-за чего и пали насекомые. В агрохолдинге с этой версией не согласны и уверяют, что оповещали пчеловодов.

Несмотря на то, что расследование факта гибели пчел еще ведется и его результаты пока не известны, мы предложили пострадавшим пчеловодам заключить соглашение о сотрудничестве, выгодное каждой из сторон», — говорит советник председателя совета директоров агрохолдинга «Дары Малиновки» Анна Герман.

В рамках этого соглашения компания готова выделять средства, на которые пасечники смогут восстановить погибшую популяцию пчел. Выгода же «Даров Малиновки», со слов Герман, в увеличении урожайности рапса, которая, при опылении пчелами, увеличивается на 20-30%.

Из 87 пчеловодов, официально зарегистрированных в Боготольском районе, пострадало 22, которые заявили нам о своей проблеме, обратились с актами. Большинство из них планирует заключить с нами соглашение», — рассказала она.

Первый такой договор был подписан 19 августа 2021 года с Геннадием Щетковым, у которого в июле погибло 44 пчелосемьи. Сумму выплаты «Дары Малиновки» не разглашают, но, по словам пасечника, ее достаточно, чтобы он смог восстановить свое пчелинное хозяйство. В агрохолдинге же отдельно подчеркивают, что эта выплата — не компенсация ущерба, а добровольная помощь компании пчеловодам, попавшим в сложную ситуацию.