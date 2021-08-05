В массовой гибели пчел в Красноярском крае подозревают крупное агропредприятие

По версии проверяющих органов, аграрии не предупредили пчеловодов о готовящейся обработке своих полей пестицидами, которыми, в итоге, насекомые и отравились. Аграрии с этим не согласны.

Причиной гибели 20 млн пчел в Боготольском районе Красноярского края могла стать деятельность агропредприятия «Дары Малиновки». Об этом заявили в региональной прокуратуре.

О происшествии стало известно еще в июле этого года. Как тогда сообщалось, на пасеках района погибло более 200 пчелиных семей, в каждой из которых примерно по 100 тысяч особей.

Как говорят в прокуратуре, в образцах погибших насекомых в ходе лабораторных исследований были обнаружены свинец, медь, цинк. Эти же вещества содержатся и в пробах рапса, который в этом районе выращивает компания «Дары Малиновки». Эти вещества могли попасть в растение из пестицидов, используемых предприятием для обработки полей рапса от вредителей.

Вопреки требованиям закона извещения о проведении работ по обработке полей пестицидами указанным предприятием в органы местного самоуправления, а также пчеловодам заблаговременно не направлены», — говорят в прокуратуре.

В «Дарах Малиновки» с этим не согласны.

Мы всех извещаем — в газетах или в районной администрации — о предстоящих обработках, чтобы люди могли подготовиться. Но если пчеловод не зарегистрирован, то мы не можем эту информацию донести», — рассказала Dk.RU советник председателя совета директоров агрохолдинга Анна Герман.

Меж тем прокуратура вызвала представителя компании для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Параллельную проверку сейчас проводит и краевой Следственный комитет, но пока о каких-либо выводах не сообщается.

Если наша вина в гибели пчел будет установлена, то мы готовы возместить пчеловодам их потери в рамках рыночной стоимости их активов. Недавно мы встречались с ними и просили писать заявления на возмещение. После встречи мы выяснили, что из более чем 80 пчеловодов боготольского района пострадали и подали на компенсацию ущерба 27 человек, из них только двое было официально зарегистрировано», — говорит Герман.

Добавим, что сейчас образцы погибших пчел направлены на исследование Курскую областную ветеринарную лабораторию, которая должна будет дать ответ о содержании пестицидов в организмах погибших насекомых.

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