В массовой гибели пчел в Красноярском крае подозревают крупное агропредприятие
По версии проверяющих органов, аграрии не предупредили пчеловодов о готовящейся обработке своих полей пестицидами, которыми, в итоге, насекомые и отравились. Аграрии с этим не согласны.
Вопреки требованиям закона извещения о проведении работ по обработке полей пестицидами указанным предприятием в органы местного самоуправления, а также пчеловодам заблаговременно не направлены», — говорят в прокуратуре.
Мы всех извещаем — в газетах или в районной администрации — о предстоящих обработках, чтобы люди могли подготовиться. Но если пчеловод не зарегистрирован, то мы не можем эту информацию донести», — рассказала Dk.RU советник председателя совета директоров агрохолдинга Анна Герман.
Если наша вина в гибели пчел будет установлена, то мы готовы возместить пчеловодам их потери в рамках рыночной стоимости их активов. Недавно мы встречались с ними и просили писать заявления на возмещение. После встречи мы выяснили, что из более чем 80 пчеловодов боготольского района пострадали и подали на компенсацию ущерба 27 человек, из них только двое было официально зарегистрировано», — говорит Герман.
Торговля — поистине безграничная сфера. С помощью представителей самых разных «уголков» торговой полки Красноярска «ДК» сделал эксперт-тест изменений отрасли в моменте.
Посевная кампания в Красноярском крае завершилась
В целом краевые аграрии засеяли более миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий. По некоторым культурам плановые показатели превышены более чем вдвое.
Красноярский край нарастил экспорт зерновых
Как говорят в краевом Россельхознадзоре, динамика могла быть и выше, но ее сдерживают новые пошлины на вывоз зерна, введеные Россией в конце прошлого года.