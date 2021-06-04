Красноярский край нарастил экспорт зерновых

Как говорят в краевом Россельхознадзоре, динамика могла быть и выше, но ее сдерживают новые пошлины на вывоз зерна, введеные Россией в конце прошлого года.

За пять месяцев 2021 года из Красноярского края было экпортировано более 148 тысяч тонн зерна и семян рапса, это на 7% больше, чем за тот же срок в 2020-м, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Основу зернового экспорта из края в означенном периоде составила пшеница — на ее долю пришлось 105,8 тысячи тонн. Следом идут рапс (34,1 тысячи тонн) и овес (6,7 тысяч тонн).

Больше всего красноярского зерна потребляет Монголия (96,4 тысячи тонн), а рапса — Китай (19 тысяч тонн). Помимо этих стран они экспортируются в Азербайджан, Беларусь и Казахстан.

В надзорном ведомстве DK.RU рассказали, что относительно небольшая разница между поставками этого и прошлого годов объясняется новыми вывозными пошлинами, которые Россия ввела в декабре 2020 года, чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, подорожавшие после повышения стоимости пшеницы на рынке.