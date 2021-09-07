Артем Соловейчик: «Детей не нужно заставлять учиться для галочки и статистики»

«Одни делают вид, что учатся. Другие делают вид, что учат. Третьи делают вид, что проверяют», — федеральный эксперт рассказал о проблемах российского образования и представил пути решения.

Артём Соловейчик, главный редактор ИД «Первое сентября», руководитель комитета по образованию партии «Новые люди» путешествует на микроавтобусе по городам России: от Москвы до Владивостока. 3 сентября он совершил остановку в Красноярске, чтобы встретиться с учителями школ, педагогами вузов, родителями и студентами. Темой обсуждения стали новые подходы в образовании, которые кардинально изменят человекообразующую отрасль страны.

Долой розги: меняем шаблоны на самостоятельность

По словам эксперта, сегодня образовательный процесс выстроен таким образом, что его участники, будь то чиновники, педагоги или учащиеся — отбывают повинность.

Немного статистики. ВЦИОМ провел опрос среди родителей российских школьников. По данным опроса, 80% россиян считают, что школа не готовит детей к реальной жизни. Кроме того, родители в целом не удовлетворены качеством образовательной системы.

Если помните, в начале XX века основной идеей был Всеобуч — ликвидация безграмотности. Это было связано с развитием новой промышленности и новой экономики. Новые форматы управления государством требовали от всех грамотности. Если не все могут прочитать и понять лозунги, то управлять такими людьми очень трудно. Для управления ими и понадобилась грамотность. Всеобучем XXI века, на мой взгляд, является самостоятельность. Сейчас несамостоятельный человек, не может быть автором своей жизни. Специалист, просто воспроизводящий какие-то операции, а не создающий свою жизнь, не будет востребован ни в одной корпорации. Однако наше образование не настроено на то, чтобы воспитывать самостоятельных людей», — говорит эксперт.

В партии «Новые люди» разработали стратегию изменений отрасли. В ее основе лежит курс на свободу и самореализацию.

Самостоятельность подразумевает понимание, что каждый опыт каждого человека строго индивидуален и даже гениален. Это понимание свободы воспитывается и познается человеком на опыте. В нашей же школе до сих пор дают ребенку набор знаний и навыков, вкладывают в головы шаблонные решения и действия. Но жизнь очень быстро обнуляет их ценность и полезность. Приведу пример. Вплоть до XIX века в школах в обязательном порядке применялись розги. Гуманисты типа Жан-Жака Руссо писали, что это ужас, мы своих детей бьем, порождая замкнутый круг насилия. А интеллигенция, те же педагоги отвечали: ну как же? Если мы уберем розги, то не сможем заставить учеников выучить латынь! Латынь без розг не выучивается. Сейчас в школе нет предмета латынь. Кто из нас знает латынь? Никто. Кроме тех, кто сам решает ее изучить в силу профессиональных особенностей. Розги отменили, как и обязательное изучение латыни. И никто не умер. Латынь заменили живыми иностранными языками, и пользы от этого — в разы больше», — рассказывает Соловейчик.

Отменить «рабство»: базовая ставка — 75 тысяч рублей

Но не только ученики являются заложниками образования родом из прошлого. Рабами системы стали и учителя. И здесь, прежде чем говорить о сверхмиссии, нужно добиться того, чтобы в отрасли изменилась оплата труда. Без достойной зарплаты сложно требовать от учителей творить, искать и пестовать подрастающее поколение — даже у энтузиастов мотивации хватит ненадолго.

По нашим опросам, лишь 5% учителей работают на одну ставку, 65% — на полторы ставки, 30% — на две ставки. Это от 60 до 75 рабочих часов в неделю, из которых 25-30 — «голосовых», у доски. Такая сверхчеловеческая нагрузка приводит к профессиональному выгоранию учителя в течение одного-двух лет работы. Но учителям приходится так работать, чтобы получать нормальную зарплату. Количество учителей продолжает уменьшаться, физически не хватает 2 млн учебных мест. О каких тонкостях мы можем говорить, если имеем такую картину?», — размышляет Артём Соловейчик.

Партия «Новые люди» предлагает введение базового оклада в размере 75 тысяч рублей за одну ставку. Такие возможности у бюджета страны есть. Это необходимо сделать в самое ближайшее время. Пока все требования власти о приведении зарплат учителей хотя бы к среднестатистической зарплате по регионам привели к манипулированию цифрами. Повышение заработка достигалось благодаря увеличению ставок. Однако максимальные нагрузки, бесконечная отчетность, зарегулированность и низкая базовая ставка не позволяют учителям работать с полной отдачей.

Без галочек и тестов: отменить провальный эксперимент с ЕГЭ

Одна из основных проблем современной школы — отсутствие у детей мотивации к обучению. У одних детей она исчезает, не успев появиться, у других — по разным причинам утрачивается со временем.

Как показывают результаты исследований, среди учеников 2-3 классов процент детей с низким уровнем мотивации составляет более 20%, то есть каждый пятый учащийся не хочет учиться. В среднем и старшем звеньях процент детей с низким уровнем учебной мотивации только увеличивается.

Детей не нужно заставлять учиться для галочки и статистики. Современному школьнику сложно получить хорошее образование. Несмотря на то, что нагрузка растет, качество образования падает. Основная ставка делается на ЕГЭ и другие виды контроля и отчетности. В итоге школьники находятся в постоянном психологическом напряжении, не получают реальные знания, а на протяжении всего обучения готовятся к ЕГЭ. Этот экзамен в свое время стал мощным социальным лифтом, позволяющим успешным выпускникам любой школы поступать в лучшие вузы страны, но со временем появилось много лазеек, из-за которых шансы на успех значительно снижаются. Снова все заработало мимо системы», — подчеркивает Артем Соловейчик.

Новые Люди уверены: ЕГЭ должен быть направлен исключительно на интересы детей, быть добровольным и включать в себя несколько попыток, а проводить его должны независимые негосударственные тестирующие компании, это должна быть независимая экспертиза. Экзамен не должен использоваться для оценки качества работы учителя, школы и региона.

Сила сообществ: вернуть демократию в образование

Никакие изменения невозможны в условиях сегодняшней зарегулированности сферы образования. Сейчас в России налажено тоталитарное управление образовательными организациями. Школы и вузы погрязли в отчетности, постоянных аккредитациях, приведении образовательных программ в соответствие нормам и правилам, которые бесконечно множатся чиновниками.

Новые люди считают, что родительские, педагогические и студенческие сообщества должны получить широкие возможности влияния на учебный процесс. Именно они могут стать гарантией защиты прав и интересов учащихся и педагогов. Нужно предоставить автономию университетам, восстановить самостоятельность детских садов, школ, колледжей и других образовательных организаций, вернуть выборность ректоров вузов, директоров школ, детских садов и школ искусств, обеспечить законные полномочия родительских комитетов.

После сложных, голодных и холодных девяностых годов системе образования была нужна стабильность. Но более 20 лет стабильности привели к тому, что система начинает себя пожирать. Надо двигаться дальше», — считает Артем Соловейчик.

В заключении выступления эксперт нарисовал график циклов стабильности и развития, которые мы переживали на протяжении последних десятилетий.

80-е годы — стабильность позднего социализма, которая приводит к запросу на развитие.

90-е годы — империя СССР рушится, никаких правил, полная свобода. Экономические сложности приводят к запросу на стабильность.

«Нулевые» годы — очередной виток стабилизации.

2010 — процесс стабилизации достиг апогея.

2020 год — в обществе вновь нарастает запрос на развитие.