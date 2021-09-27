Промышленность в Красноярском крае очнулась от пандемии
Восходящий тренд в промпроизводстве региона сформировался еще в мае, однако превысить показатели прошлого года долго не удавалось. Это случилось только в июне, а потом в августе.
На старте делового сезона вышел Главный номер «Делового квартала» в Красноярске. Рассказываем о том, что полезного и интересного в этом номере.
Сергей Шойгу приглашает бизнес и инвесторов в новые сибирские города
Идея по развитию «научно-промышленных центров» в Сибири получила развитие. Министр планирует начать добычу коксующегося угля, перерабатывать неликвидное сырье и построить «Алюминиевую долину».
Индустрия 4.0: какой будет новая промышленная революция для красноярских компаний
Внедрение технологии Big data, машинного обучения, интернета вещей и роботизации производства называют Четвертой промышленной революцией. Российские производства держат курс на цифровизаци