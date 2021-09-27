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Промышленность в Красноярском крае очнулась от пандемии

Промышленность в Красноярском крае очнулась от пандемии
Иллюстрация: secuteck.ru

Восходящий тренд в промпроизводстве региона сформировался еще в мае, однако превысить показатели прошлого года долго не удавалось. Это случилось только в июне, а потом в августе.

#НОВОСТИ
Промпроизводство в Красноярском крае в августе 2021 года выросло на 1,3% по отношению к аналогичному месяцу 2020 года. Такие данные приводит Красноярскстат.
 
Это второй раз с начала года, когда показатели промпроизводства в регионе превосходят прошлогодние. Первый был в июне, но потом они опять снизились.
 
Основной рост произошел в сегменте добычи полезных ископаемых (+12,2%), в частности так называемых прочих полезных ископаемых (+33,4%), а также нефти и газа (+15,7%). По видам продукции самой динамичной оказалась необработанная древесина хвойных пород, прибавившая 58,6% к августу прошлого года. Дальне идут гранит, песчаник и другие добываемые камни (48,8%), а следом природный газ (44%). Абсолютным же лидером являются природные пески, объемы добычи которых увеличились в три раза.
 
С начала 2021 года промпроизводство в Красноярском крае по отношению к соответствующим прошлогодним показателям от месяца к месяцу снижалось. В результате, даже с учетом августовского роста, по итогу восьми месяцев оно на 6% отстает от результатов аналогичного периода 2020-го.
 
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Автор: Петр Савельев
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