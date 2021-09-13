Кто самый богатый в Красноярске и почему промышленность «позеленела»

На старте делового сезона вышел Главный номер «Делового квартала» в Красноярске. Рассказываем о том, что полезного и интересного в этом номере.

Сентябрьский номер журнала традиционно называется «главным номером года». В первую очередь потому, что на протяжении 17 лет именно в нем публикуется «золотая сотня» —топ-100 самых успешных компаний Красноярского края.

Также в номере эксперт-тест от представителей разных отраслей, посвященный лихорадке цен и кейсы крупных компаний, свидетельствующих о курсе на «зеленую экономику».

На обложке номера — генеральный директор компании «СЗ Этажи», рассказавший о том, как компания меняет облик и судьбу большого правобережного района.

Специальный проект журнала посвящен бизнес-коллаборациям — три истории увлекательного партнерства, когда дружба — это интересно и выгодно.

Отдельной темой номера стали общественные пространства, которые создают красноярские компании. О этом читайте в репортаже с открытия грин-парка «Юкка» и материале о променад-пространстве «Бульвар цветов», создаваемом ГСК «Арбан».

Полистать номер можно здесь.